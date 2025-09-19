Yuasa Battery. Grottazzolina, coi campioni anche i ragazzi della serie B

Come è noto nei campionati nazionali a Grottazzolina non ci sarà solo la Yuasa Battery, punta di diamante in Superlega, a rappresentare il movimento pallavolistico targato M&G Scuola Pallavolo. Sabato in occasione della presentazione in Piazza Marconi sono saliti sul palco i ragazzi della Serie B maschile, categoria conquistata grazie ai playoff di C vinti lo scorso anno. Squadra costruita attorno ad un nucleo di giovani di belle speranze, già nel gruppo della C dello scorso anno, guidati dal confermatissimo Michele Delvecchio coadiuvato da Andrea Nicolini.

Tanti i talenti locali confermati come Andrea Romiti (palleggiatore 2007), Mattia Leli (schiacciatore 2004), Tommaso Moretti (schiacciatore 2005), Yassine Aitbouno (centrale 2007) e Diego Foresi (libero 2007). Saranno affiancati da diversi volti nuovi, scelti grazie al fiuto del dirigente Massimo Gaspari, che ha messo in campo la sua profonda conoscenza del campionato di B. Ecco gli arrivi dei giovani Filippo Melonari (palleggiatore 2005) da Osimo e del falconarese Luca Pulita (schiacciatore 2006), già aggregato alla Yuasa Battery in Superlega in queste prime settimane di preparazione. Con loro Tommaso Bobò (centrale 2004) da Osimo oltre alla conferma di Leo Di Bonaventura (schiacciatore 2000) confermato dal campionato di C.

Dai messinesi del Villafranca Tirrena arriva Filippo Alaimo (libero 2001) con l’organico completato da tre esperti atleti marchigiani. Due opposti ascolani come Matteo Rossetti (classe 1985) e Nazareno Stipa (classe 1992). Per Rossetti è un ritorno dopo tante esperienze in giro mentre arriva da tanti anni al vertice del volley regionale Stipa, con trascorsi in B ed una nuova sfida nel doppio ruolo di schiacciatore di banda ed opposto, a confermarne la notevole duttilità tecnico-tattica. Il reparto centrali è completato da Marco Silvestroni (classe 1988) che porta grinta, carattere e tanta fisicità con recenti trascorsi ad Osimo, San Severino e Loreto, si tratta di uno dei centrali marchigiani sicuramente più affidabili in categoria.

Un solo elemento da fuori regione per una squadra che parla moltissimo marchigiano come ampiamente nelle intenzioni di una società che si riconosce pienamente nel proprio territorio. Superlega di scena nelle gare casalinghe al PalaSavelli, al PalaGrotta si tornerà a respirare aria di volley nazionale. Vista la gran cornice di pubblico dei playoff dello scorso anno, l’auspicio è quello di "riscaldare" nuovamente l’impianto grottese.