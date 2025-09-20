Yuasa Battery. La stagione entra nel vivo. È tempo del primo test

L’attesa per tanti tifosi della Yuasa Battery termina proprio oggi. Dopo una prima parte di preparazione assolutamente molto intensa e di grande lavoro, oggi alle ore 17,30 al PalaSavelli è in programma il primo allenamento congiunto per Michele Fedrizzi e compagni che se la vedranno con la Virtus Volley Fano. La squadra fanese è ai nastri di partenza della prossima Serie A2 con un roster assolutamente interessante e tutto da scoprire. Insomma tanta curiosità anche per vedere lo stato di avanzamento dei lavori in casa Yuasa Battery con i tanti nuovi elementi, non tutti considerando qualche ritardo fisiologico e anche le nazionali impegnate al mondiale, come si vanno ad inserire e ad amalgamare nel sistema di gioco della Yuasa. Il tutto oltretutto arriva ad un mese esatto dall’avvio della nuova Superlega che ha dovtuo in pratica rimescolare le date della prima giornata proprio in virtù della fine del mondiale. Ed è stata prorpio quella di ieri la giornata in cui la Legavolley ha comunicato date, orari, anticipi, posticipi e relative coperture televisive per le prime quattro giornate di campionato. E soprattutto l’attesa era per la prima di campionato che vede in programma l’attesissimo derby delle Marche all’Eurosuole di Civitanova Marche dove si accenderanno i riflettori lunedì 20 ottobre, alle ore 20,30 appunto tra Cucine Lube Civitanova e Yuasa Battery Grottazzolina. Una prima di Superlega con il monday night di giornata attesissimo e che avrà gli occhi addosso di tutta l’Italia pallavolistica. Appena cinque giorni dopo sarà anche debutto casalingo al Pala Savelli dove, per la seconda giornata di campionato, arriverà sabato 25 ottobre alle ore 18 un’altra corazzata come quella di Verona affidata in panchina a coach Soli, fresco di scudetto con Trento. Per questa gara vetrina televisiva importante con la diretta nazionale e in chiaro su Raisport. Calendario molto intenso che vedrà mercoledì 29 ottobre alle ore 20,30 la Yuasa Battery in trasferta in casa del Cisterna Volley, squadra che lo scorso anno ha spesso incrociato il cammino di Fedrizzi e compagni. Quarta giornata di campionato infine ancora in trasferta, domenica 2 novembre alle ore 17 in casa della Sonepar Padova e sarà gara dell’ex per Marco Falaschi dove ha giocato nell’ultima stagione.