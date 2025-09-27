Yuasa Battery. Mondiale e successi. Tatarov e Petkov volano

Per la Yuasa Battery Grottazzolina anche il Mondiale che si sta svolgendo sta regalando grandissime soddisfazioni. Chiaramente il tifo sfegatato è per quella maglia azzurra rappresentata dai ragazzi di coach De Giorgi che hanno ottenuto il pass per le semifinali grazie al 3-0 con il Belgio e tantissimi dei protagonisti in azzurro sono stati apprezzati al PalaSavelli e lo saranno ancora la prossima stagione. Ma quest’anno la Yuasa festeggia anche per il raggiungiumento della semifinale della Bulgaria, allenata dall’italiano Chicco Blengini, che ai quarti ha vinto al quinto set contro gli Stati Uniti. E gli ultimi tre punti bulgari sono stati realizzati da due atleti della Yuasa. Il tredicesimo e quattordicesimo punto dallo schiacciatore Georgi Tatarov, idolo del pubblico di Grotta la scorsa stagione e pronto ad essere protagonista anche il prossimo anno. Il punto finale lo ha messo a terra il neo centrale di Grotta Petkov con un super primo tempo al centro. Una grande soddisfazione per la Bulgaria che ha ribaltato lo 0-2 iniziale in favore degli usa con tanto Nikolov in campo: il martello della Lube autore addirittura di 29 punti personali. Ma anche una firma a caratteri indelebili da parte del "grottese" Tatarov, che Blengini butta nella mischia proprio sulla situazione di doppio svantaggio. Da lì parte la riscossa dei bianco-rosso-verdi, che proprio in Tatarov trovano un ottimo terminale d’attacco in appoggio ai compagni, in un contesto di prova corale in crescendo che sorprende gli Usa e che sa di impresa. Bhelle le lacrime a fine gara proprio di Petkov nell’esultanza finale. Grottazzolina si gode dunque i propri bulgari, che paradossalmente in caso di vittoria potrebbero anche trovare in finale (facendo tutti gli scongiuri di questo mondo) gli azzurri di De Giorgi, impegnati sabato nell’altra semifinale contro la super Polonia. Tatarov ha chiuso la gara con 7 punti in tre set, 10 i punti di Petkov (con due muri) che è il centrale titolare e vicecapitano della selezione bulgara, in campo nonostante un problemino contro il Portogalle e assolutamente determinante alla fine dei conti. Ora dunque tutti gli occhi sono a sabato mattina, dove a Grotta ci sarà un’autentica maratona di volley. Alle 8,30 Bulgaria-Repubblica Ceca e alle 12,30 in campo Italia-Polonia (questa in diretta su Rai2).