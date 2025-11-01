Yuasa Battery. Petkov: "Ho visto di cosa è capace il nostro pubblico»

E’ arrivato a Grottazzolina con i galloni di vice capitano della nazionale argento mondiale, seconda solo alla straordinaria Italia di Ferdinando De Giorgi. Parliamo di uno egli arrivi di lusso della Yuasa Battery Grottazzolina edizione 2025-2026 ovvero Iliya Petkov, centrale di grande potenza ma anche dal sorriso avvolgente che ha subito aperto un feeling importante con l’Italia (è la sua prima esperienza nel nostro paese) e con Grottazzolina in particolare. "Sono felice di essere qui – sottolinea Petkov – a Grottazzolina i ragazzi mi hanno accolto benissimo, con grande calore e sincerità. Mi sento realmente nel posto giusto in questa prima esperienza in Superlega e sono estremamente grato per tutto questo".

Di certo un punto in tre partite non è bottino da strapparsi i capelli ma sicuramente deve anche tener conto delle prime due avversarie top sulla strada della Yuasa come Civitanova e Verona, oltre alla battaglia durata cinque set a Cisterna. "Un avvio che ci ha visto protagonisti di un paio di gare difficili e non era affatto semplice. A Cisterna mercoledì è stata una gara che avremmo potuto fare nostra, ma abbiamo perso un’occasione per portare via piú di un punto. Sappiamo che si tratta del campionato più difficile del mondo ed è dunque qualcosa da tenere in considerazione per migliorare sempre".

Ma non c’è molto tempo per allenarsi e trovare le misure in allenamento, si deve farlo giocoforza in campo e già domenica con la trasferta di Padova (in campo alle ore 17) che fa tornare alla mente il 3-1 della Yuasa dello scorso anno che spianò la strada verso la salvezza: "Padova è un ottimo avversario e penso che dobbiamo trarre il massimo dell’insegnamento – sottolinea Petkov – da quanto avvenuto nell’ultima gara per aumentare il nostro livello e farlo velocemente. Il calendario è serrato, non abbiamo troppo tempo. Dobbiamo adattarci e avere l’obiettivo di tornare a casa con tre punti in più dei quali abbiamo senza dubbio bisogno".

E in terra veneta saranno tantissimi i tifosi che partiranno da Grotta anche con un pullman organizzato dagli skapigliati e Petkov sarà li ad attenderli con il suo sorriso. "Ho visto cosa i nostri tifosi sanno fare – sorride –. Non vedo l’ora di vederli al palas domenica, sappiamo che saranno in tanti anche a Padova"