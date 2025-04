Yuasa Battery pronta per la sfida a Padova nei Playoff Challenge

Alle porte la trasferta di Padova domenica prossima alle 16, prima del doppio impegno casalingo del 19 e 23 aprile contro Verona e Milano. La Yuasa Battery sul campo e non solo è impegnata in quest’ultima e prestigiosa porzione di stagione dei Playoff Challenge. Una stagione decisamente super per una neopromossa come sottolinea il presidente Rossano Romiti. "Se ci guardiamo indietro il bilancio è fantastico. Il primo anno in Superlega portava anche tanta tensione per come poteva essere l’annata, le aspettative ma anche le incognite legate a un salto di categoria così importante. E’ vero, non vedevamo l’ora di fare la Superlega ma a questa ci affacciavamo con tanti punti interrogativi. Devo dire che con il lavoro di tutti, pian piano tutti questi punti interrogativi hanno trovato risposta e il risultato è sotto gli occhi di tutti".

Intanto si programma da tempo la prossima stagione: "Abbiamo idee chiare: provare a riconfermare uno zoccolo duro di partner che ci stanno supportando e hanno manifestato la volontà di supportarci ancora. Una base importante per allestire un organico che sia consono all’ambiente, tra conferme e nuovi arrivi. Tutte persone motivate a vivere una stagione al nostro fianco. Sapendo che ci sarà da soffrire come sempre, ma con l’obiettivo ben chiaro di fare bene e mantenere la categoria. Chi viene a Grottazzolina sa che qui si lavora bene, in maniera tranquilla e senza grande pressione da dentro. Si viene per fare bene e c’è tanto affetto ma anche tanta passione da parte del pubblico. La gente viene e vuole vedere bella pallavolo, a cui è molto attaccata. Serve sempre un atteggiamento giusto, verso la società e i tifosi".

Al lavoro anche sul fronte squadra: "La conferma di Fedrizzi è già fatt, nei prossimi giorni continueremo con altre ufficialità. L’attenzione però è tutta in questo playoff per il quinto posto, un ulteriore tassello ad una stagione già eccellente così, ma questo è un ulteriore motivo di vanto per tutti noi. Lo stiamo affrontando con cognizione di causa e con obiettivi utili alla crescita della società. L’attenzione è lì ma pian piano cominceremo a far conoscere alcune delle scelte già fatte. Chiaramente le due gare contro Verona e Milano saranno match molto importanti al PalaSavelli, ci teniamo a far bene".