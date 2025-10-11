Yuasa Battery. Quadrangolare a Jesi con le stelle del volley

Sarà un fine settimana di grande volley quello che inizia oggi e che vede protagoniste quattro potenze assolute del volley di Superlega, ovvero il campionato dei Campioni del Mondo. Al Palatriccoli di Jesi va in scena la terza edizione della Jesi Vollye Cup, quadrangolare che in realtà è una grande festa del volley nazionale con quattro formazioni di Superlega ad affrontarsi, tra semifinali e e finali. In campo ci saranno Civitanova, Piacenza e Milano ed ovviamente la Yuasa.

In occasione della presentazione ufficiale dell’evento è così intervenuto il team manager della Yuasa Ferdinando Moretti. "Per noi è la prima partecipazione a questo torneo e siamo orgogliosi di misurarci contro squadre di questo livello. La M&G Scuola Pallavolo quest’anno compie 18 anni e sarebbe fantastico celebrarli con un gran campionato in Superlega".

Il tutto a poco più di una settimana dall’inizio ufficiale della Superlega che quest’anno ha uno svolgimento molto breve nella regular season e dunque sarà fondamentale iniziare subito con il piede giusto. La Yuasa Battery Grottazzolina scenderà in campo oggi alle ore 17,30 incrociando il proprio cammino con quello della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nella prima semifinale mentre alle ore 20,30 l’altra semifinale vedrà di fronte tra Milano e Civitanova che chiuderanno il programma della prima giornata.

Domani poi in programma le due finali. Le due sconfitte delle semifinali si incontreranno alle ore 15 per la finale 3°/4° posto mentre alle ore 18 le due vincenti delle semifinali giocheranno la finale 1°/2° posto. Una due giorni che non prevede solo volley di Superlega a Jesi ma tante attività collaterali dedicate ai più piccoli e momenti di promozione del volley sul territorio in collaborazione con il Comitato Territoriale Fipav Ancona e gli Istituti scolastici della città.

I biglietti sono disponibili sul circuito ciaotickets al link: https://www.ciaotickets.com/it/jesi-volley-cup ma saranno disponibili anche al botteghino del PalaTriccoli se ancora disponibili, con tariffe ridotte per gli under 12 e agevolazioni per le Società Fipav Volley & Social. La Jesi Volley Cup è organizzata dallo Jesi Volley & Sport. Una prova generale dello spettacolo che la SuperLega Credem Banca, pronta a partire, sa offrire ogni anno.