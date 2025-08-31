Yuasa fermata dalla pioggia. Ma oggi si torna sulla sabbia

La pioggia caduta nel pomeriggio di ieri ha "murato" l’atteso evento legato al beach volley in spiaggia con i campioni della Yuasa Battery Grottazzolina pronti ad un evento unico, un’esibizione aperta a tutti i tifosi presso lo Chalet DoppioZero lo stesso che ha ospitato la Beach Volley Young Academy tra giugno e luglio. Ma la Yuasa Non molla e ci riprova oggi, alle ore 16, stessa location e con protagonisti sempre i campioni della Superlega con la medesima promessa di spettacolo, sorrisi e tante sorprese.

Una giornata che chiuderà questi primi giorni di preparazione in casa Yuasa Battery Grottazzolina con coach Massimiliano Ortenzi che proprio in questi primi allenamenti ha raccontato le sue emozioni alla vigilia di questa seconda stagione di Superlega. "È un mix di orgoglio, responsabilità ed entusiasmo. L’orgoglio di essere ancora tra i grandi e da protagonisti, come lo siamo stati lo scorso anno. La responsabilità di rappresentare un territorio che ci sostiene con forza. E soprattutto l’entusiasmo che dovrà guidarci per tutta la stagione, anche nei momenti più difficili. Solitamente il raduno è un momento più intimo, riservato a squadra, staff e società. Stavolta invece è stato un vero abbraccio collettivo, con oltre 150 persone in tribuna. Ho detto ai tifosi di essere curiosi, di volerci scoprire senza giudicare troppo presto. Solo così si costruiscono basi solide, quelle che servono quando le cose non vanno come vorremmo".

Un lavoro che è già iniziato dunque e che ha degli step decisamente molto importanti da perseguire. "La priorità è uniformare la condizione atletica – spiega Ortenzi –. Alcuni ragazzi arrivano da mesi di inattività, altri hanno lavorato con le nazionali o nel beach volley. Serve equilibrio nel carico di lavoro. Parallelamente dobbiamo costruire un’identità di gioco: ci sono nuovi innesti, a partire dal palleggiatore, e dobbiamo trovare in fretta il nostro stile, quello che ci accompagnerà già dalla prima giornata di campionato".

Nel crono programma che attende la Yuasa, dopo l’appuntamento "on the beach di oggi" nelle prossime settimane ci saranno anche test amichevoli e allenamenti congiunti con il chiarissimo obiettivo di perseguire una strada ben chiara e delineata: continuare a scrivere la storia. "Vogliamo conservare questo sogno – conclude Ortenzi –. La missione è proteggere ciò che abbiamo conquistato, per noi e per il nostro territorio. Rimanere in Superlega, tra i giganti della pallavolo italiana, è ciò per cui ogni giorno lavoriamo".

Intanto però l’appuntamento odierno è quello con il DoppioZero di Lido di Fermo con questo ultimo scampolo di sabbia nell’estate targata M&G Scuola Pallavolo che è bello pensare di vivere insieme ai propri tifosi, per tracciare la strada univoca verso la stagione che inizierà ad ottobre.