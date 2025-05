Yuasa Grottazzolina: Addii di Zhukouski e Cvanciger, il futuro della squadra

Archiviata la stagione l’attenzione si sposta sul futuro con le ufficialità anche in termini di conferme e addii. Già detto del saluto di Andrea Mattei che ha "ufficializzato" domenica scorsa nel post Modena il suo saluto a Grottazzolina, stavoltà è il turno di una coppia. La Yuasa il prossimo anno non parlerà più croato perché sono arrivati ai saluti i due croati appunto del club come Tsimafei Zhukouski e Gabriel Cvanciger. Parliamo dell’esperto palleggiatore Zhukouski che torna in patria per scelta dopo un lungo girovagare per l’Europa. "Sono 15 anni che sono lontano da casa, dalla mia Croazia, quello appena concluso è stato il mio ultimo anno in Italia. Un piacere e un onore averlo vissuto a Grottazzolina, dove si vive la pallavolo in ogni sua forma ed in ogni momento. Ad inizio stagione scherzando ho detto che avremmo puntato allo scudetto: ora posso dire veramente che il nostro scudetto lo abbiamo vinto". Indubbiamente è stato un riferimento solido per il gruppo. "Grazie per le belle parole ma non abbiamo mai mollato. Questa è stata la chiave della stagione, ci abbiamo creduto senza mai abbassare la guardia e nel corso della stagione siamo cresciuti tantissimo. Grazie mille dal profondo del mio cuore e un grande in bocca al lupo per il futuro. Dopo quindici anni di carriera internazionale, in questi ultimi attimi prima di tornare a casa è assolutamente difficile trovare le parole giuste per esprimere i miei sentimenti". Se Zhukouski ha messo esperienza al servizio della squadra, Cvanciger è stata una delle sorprese più belle: chiamato in causa per qualche infortunio occorso a Petkovic si è messo in grande evidenza con una crescita esponenziale, tanto da meritare le attenzione di club di primissima fascia che hanno deciso di puntare su di lui: "Porterò per sempre nel mio cuore Grottazzolina e questa società, giovane e ambiziosa. Massimo rispetto per tutti, qui ho trovato l’ambiente ideale. Grazie, non dimenticherò quanto ricevuto".