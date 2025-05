Yuasa Grottazzolina: confermati Vecchi, Marchiani e Cubito per la prossima stagione

Dopo tanti saluti e le prime conferme targate Marchisio e Fedrizzi, la Yuasa Grottazzolina ha appena ufficializzato tre conferme del gruppo sportivo. Tre elementi che rappresentano altrettante colonne portanti per lo spogliatoio come il capitano Riccardo Vecchi, il palleggiatore Manuele Marchiani e il centrale Marco Cubito. Ad esprimere la propria soddisfazione il vice presidente Claudio Laconi: "Il mercato di Superlega è diverso da quello di A2 che si svolge di solito tra aprile e maggio. In primis salutando alcuni nostri atleti e mettendoci alla ricerca di elementi giusti per completare il roster che già poggia su un’ossatura di livello. Proprio questi tre elementi rappresentano molto per la nostra squadra perchè lo spogliatoio a Grottazzolina conta e ha una valenza importantissima: i risultati sono il frutto del lavoro dello staff tecnico e di questi ragazzi che ci danno qualcosa in più. Dalla prossima settimana inizieremo a svelare i tasselli in vista della prossima stagione: siamo molto curiosi di vedere come questi volti nuovi si uniranno al gruppo storico. Tornando allo scorso anno anche quando abbiamo vissuto una lunga striscia di sconfitte, abbiamo sempre tenuto bene il campo, perdendo tanti set dopo quota venti punti. Avevamo difficoltà ma ci abbiamo sempre creduto, lottando fino alla fine. Eravamo la perdente con onore ma poi la vittoria a Monza ci ha sbloccato: non eravamo più solo simpatici ma anche vincenti e vanno ringraziati tutti questi ragazzi che hanno fatto qualcosa di straordinario". Gli fa eco il dirigente Valerio Finucci, tra le colonne portanti della dirigenza Yuasa: "Il rapporto che ci lega a questi tre ragazzi va ben al di la del campo. Con Riccardo ho ben chiaro il ricordo del suo esordio in prima squadra: aveva 14 anni ed esordiva da libero, con il piglio e l’atteggiamento del veterano. Per noi è molto importante che il loro percorso continui: Manuele aveva già un pluriennale, per gli altri sono rinnovi cui teniamo molto. Non va mai considerato tutto questi. Nelle gerarchie loro parto spesso dalla panchina ma sarebbero titolari e grandi protagonisti in qualsiasi squadra di A2 di altissimo livello. Il fatto che hanno preferito restare qui significa avere la possibilità di tenere molto alto il livello in allenamento. Li ringrazio per la fiducia".