Yuasa, Marchisio miglior libero a Dubai : "Sono orgoglioso e ancora più felice"

Il Torneo di Dubai si è concluso con una sconfitta contro i colossi della Dynamo Mosca ma per la Yuasa Battery lo straordinario percorso di crescita è continuato anche negli Emirati. Un percorso che non vuole assolutamente conoscere sosta. L’atto finale è stata la ciliegina sulla torta perché affrontare i russi e tenergli anche il fiato sul collo è stato qualcosa di molto importante. Proprio su questo e su molto altro è intervenuto uno dei migliori in assoluto a Dubai nella metà campo Yuasa, anche se questo non fa quasi più notizia. Andrea Marchisio infatti si è portato a casa anche il riconoscimento di miglior libero del torneo per non nascondendo un filo di dispiacere per l’esito finale della finalissima contro la Dinamo Mosca. "E’ stata una finale di altissimo livello. Loro sono molto forti e fisici in ogni ruolo: le opportunità le abbiamo avuto ma non siamo riusciti a coglierle nei momenti chiave. Non siamo stati lucidi in qualche azioni e contro di loro devi invece prendere ogni situazione, altrimenti non ti lasciano scampo. Peccato per quell’ace di Fedrizzi nel terzo set ma si tratta di una singola situazione. Ne abbiamo avute altre di occasioni che loro hanno saputo girare dalla loro parte. Ma ripeto, è stata una gara di altro livello anche da parte nostra e ce la porteremo come esperienza anche nei prossimi play-off". Tornando sul suo premio personale è indubbiamente un successo che da lustro e premia il rendimento di uno dei protagonisti assoluti di questa stagione, anche se Marchisio pensa e ragiona sempre come squadra, mai come singolo. "Vincere un premio personale è motivo di grande orgoglio per me ma sono decisamente più contento del percorso che abbiamo fatto come squadra durante il torneo. Venivamo da alcuni giorni liberi e nelle prime gare non è stato subito semplice ambientarsi. Non abbiamo mai mollato, anche contro Padova quando siamo andati sotto di un set ma abbiamo reagito alla grande. Poi la Dinamo in finale è stata più brava di noi, complimenti". Ma Dubai ormai è alle spalle e tra qualche ora, dopo qualche giorno di riposo, si tornerà a lavorare duramente e intensamente in vista dei play-off per il quinto posto che questa squadra non vede come una gita premio ma come un obiettivo su cui puntare con decisione. "Dubai è stato un torneo bellissimo, ci ha permesso di misurarci con squadre molto solide e questo accresce il bagaglio di esperienza. Partecipare a questi eventi è veramente molto importante. Ora qualche giorno di riposo e poi in palestra per porre l’obiettivo su questi play-off per il quinto posto perché centrare quel traguardo sarebbe un grande premio per noi, per la società e per tutti i tifosi". Insomma nessuno molla la presa nella metà campo della Yuasa e neanche sugli spalti.

Roberto Cruciani