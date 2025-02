Yuasa, parla Marchisio. "Questa salvezza vale come la Champions»

Il giorno dopo si inizia a realizzare, a mente fredda di quale capolavoro sportivo sia stato testimone il popolo della Yuasa Battery Grottazzolina in quest’ultima stagione, degnissima erede di quella precedente con il passaggio in Superlega. Da fuori l’impresa sembra essere veramente incredibile e a far capire la valenza di questo traguardo ci pensa uno dei leader assoluti del gruppo ovvero Andrea Marchisio, uno che con quel pubblico tra l’altro ha un rapporto assolutamente speciale. "Per noi la salvezza in Superlega vale come uno Scudetto o una Champions League, assolutamente. Grottazzolina è un paese di 3200 abitanti e non so quante realtà ci siano come la nostra nel mondo dello sport di alto livello. Mauro Berruto ha detto che fossimo in America sarebbe già stata fatta una serie tv per raccontarla. Noi ci godiamo questa salvezza davvero dolce e continueremo così perché ci sono ancora partite da giocare". Tra l’altro nelle classifiche individuali, in ricezione, il rendimento di Marchisio è senza dubbio altissimo ma lui glissa spesso sull’argomento. "I risultati personali vengono dopo. Come gruppo abbiamo raggiunto qualcosa di eccezionale e ce lo porteremo sempre dentro. E’ un momento storico. Dopo un’annata dura, sfido chiunque dopo un simile girone di andata a reagire come abbiamo fatto noi, siamo riusciti a raggiungere matematicamente questo traguardo che abbiamo inseguito fin dal primo allenamento estivo". Insomma emozioni veramente fortissime quelle del PalaSavelli di domenica le ultime in casa della stagione regolare ma non le ultime in assolute perché c’è ancora da sudare in palestra. La squadra di coach Massimiliano Ortenzi parteciperà al Torneo Internazionale a Dubai (10-21 marzo) e poi, dal mese di aprile, ai playoff per il quinto posto che danno accesso a un posto in Europa. Insomma un calendario bello intenso ma prima di tutto bisogna chiudere poprio la stagione e la ventiduesima giornata propone una gara che per la classifica ha pochissimo da dire, ma decisamente molto attesa. A Civitanova domenica alle 18 andrà in scena il derby delle Marche contro la Lube. Il settore riservato ai sostenitori della Yuasa prevede una dotazione di 383 biglietti.

Roberto Cruciani