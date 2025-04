Yuasa pronta a riscattarsi nei Playoff Challenge contro Somepar Padova

E’ la vigilia del secondo impegno targato Yuasa nei Playoff Challenge, dopo l’amarezza per la sconfitta alla prima uscita a Cisterna. Si viaggia alla volta di Padova per affrontare una Somepar (fischio d’inizio domenica alle ore 16) che incrocia proprio la Yuasa per la quarta volta in stagione. Oltyre ai due incroci in campionato con doppio successo in trasferta (Padova vincente al PalaSavelli e Yuasa che rende il favore al ritorno) c’è anche la semifinale del Torneo di Dubai che ha visto accedere all’atto finale Petkovic e compagni. Ora si tratta di Playoff e la voglia è quella di riscattarsi dopo la prima uscita con sconfitta a Cisterna come conferma coach Massimiliano Ortenzi. "Lavoriamo con obiettivi diversi da quelli avuti durante l’anno, serve tenere un buon ritmo, con intensità anche dal punto di vista fisico perché è difficile tenere alto il livello di attenzione per tanti mesi, soprattutto dopo aver raggiunto un risultato così importante. Ma a prescindere dai risultati a Cisterna, come avvenuto solo a Perugia in stagione, non siamo stati veramente noi. Mai veramente combattivi, al di là del vincere o perdere, sembrava non avessimo quell’attaccamento alla gara. La responsabilità, quando avviene questo, è anche mia. Interpretare bene la gara non dipende da chi singolarmente scende in campo, ma dal collettivo". Vorrà sicuramente archiviare la sconfitta di Dubai anche la squadra di casa. "A Padova vogliamo fare una gara diversa, cercando di lottare in ogni azione e sfruttare tutte le opportunità, ritrovando il nostro ritmo e il nostro spirito migliore. Di certo i patavini ci terranno a fare una buona gara, dopo i due ultimi successi nostri contro di loro. Stanno vivendo in parte la stessa situazione nostra e vorranno fare bene". "Ma sono concentrato sulla nostra metà campo, per mettere in pratica ciò che facciamo durante la settimana, con la voglia di portarci via qualcosa di buono con lo spirito giusto. E’ molto importante per arrivare alla parte più importante di questa fase, rappresentata dalle due gare casalinghe, con la carica giusta". Poi arriveranno le due sfide casalinghe concentrate in appena in cinque giorni al PalaSavelli: il prossimo 19 aprile contro Verona e subito dopo, il 23 aprile, contro Milano, con orario sempre alle ore 20,30. Previste importanti agevolazioni sui singoli tagliandi e sui mini-abbonamenti oltre a convenzioni per per scuole e società di volley. Da oggi al 15 aprile ci sarà la libera vendita a tutti dei mini-abbonamenti per le due gare: sabato 12 e martedì 15 Aprile al PalaGrotta mentre lunedì 14 Aprile al PalaSavelli, sempre dalle ore 18 alle ore 20. Infine dal 16 Aprile si aprirà al libera vendita dei tagliandi anche per ognuna delle due singole gare in programma, sia contro Verona che contro Milano.

Roberto Cruciani