Zaytsev. "Un tour de force per creare la giusta mentalità vincente»

Alla vigilia Ivan Zaytsev si è espresso così: "Taranto non sta attraversando un momento bellissimo, ma la scossa dopo il cambio di allenatore sarà forte e noi dovremo fare molta attenzione. Tutti gli avversari che vengono all’Eurosuole Forum giocano ‘a braccio sciolto’. Questo, come ogni anno a novembre, è un periodo delicato del calendario con tante partite ravvicinate. Dobbiamo sfruttare il tour de force e creare la mentalità vincente per il prosieguo della stagione". Le parole del "debuttante" tecnico salentino Ljubomir Travica: "Sappiamo bene chi andremo ad affrontare. La Lube è una squadra vincente, che lascia poco spazio all’avversario, dotata di grandi campioni. Andremo a Civitanova per vendere cara la pelle, con i nostri limiti tecnici o tattici, e dobbiamo concentrarci per risolverli dalla nostra parte".