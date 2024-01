Zephyr e Npsg pronte al via

Zephyr Mulattieri e Npsg Trading Logistic hanno ricominciato l’attività con l’obiettivo di smaltire le scorie accumulate durante le feste e recuperare il miglior stato di forma possibile in vista della ripresa del campionato. Le due squadre di B hanno dato vita ad un allenamento congiunto su quatro set al ’PalaConti’, i due mister hanno potuto ruotare tutti gli effettivi a disposizione, testando le loro condizioni fisiche e provando nuove soluzioni tattiche. Le risposte in campo sono state tutto sommato positive su entrambi i fronti. Fra i biancazzurri mancavano capitan Lanzoni, ancora fuori per un mal di schiena, Bartolini impegnato in prestito con la Colombo Genova nel torneo U19 del Bear Wool Volley di Biella (ottimo 3° posto per i liguri) ed Anghinetti. Sestetto di partenza quindi con Mandoloni in regia e Louza opposto, con Zoratti e Conoci schiacciatori, con Moretti e Moscarella centrali e con Briata libero. Già, però, alla fine del primo set la serie di cambi orchestrata dall’allenatore ha visto l’utilizzo di tutti i ragazzi presenti in rosa. Idem nel corso degli altri tre set dove, a fronte di formazioni di partenza diverse, sono stati impiegati tutti gli effettivi. Il test ha messo in evidenza belle trame di gioco che si sono alternate ancora a qualche amnesia di troppo. Tutti aspetti da migliorare prima delle gare di campionato, in programma sabato, che vedranno impegnati gli uomini di Delvecchio sul proprio campo contro il Caronno, quarta forza del girone, e i ragazzi di Parisi in trasferta contro Saronno, squadra invischiata nella lotta per non retrocedere.

Ilaria Gallione

Nelle foto: sopra la Zephyr Trading, sotto la Npsg