Zephyr inizia bene poi si smarrisce: "Troppi errori nei momenti decisivi"

Volley Malnate

3

Zephyr Mulattieri

1

(22-25; 25-16; 25-17; 25-20)

YAKA VOLLEY MALNATE: Trovò 16, Roccatello 0, Guizzardi 0, Regattieri 2, Daverio 16, Croci 2, Gasparibi 16, Favaro 14, libero Bollini. All. Mattiroli

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Zaccaria 0, Cuti 2, Poggio 18, Ruffo 5, Conti 4, Peripolli 14, Calcagnini 7, Bottaini 1, liberi Giannarelli e Vignali; All. Delvecchio.

Arbitri: Fornito e Zollino

MALNATE – Nella prima trasferta della stagione la Zephyr Mulattieri non è andata oltre la conquista del primo set contro la capolista Yaka Malnate, tornando a mani vuote dalla trasferta lombarda. "Siamo partiti bene, commettendo pochi errori – commenta coach Delvecchio – e in attacco siamo stati efficaci. Con queste premesse abbiamo conquistato la prima frazione di gara. Poi al palleggio tra gli avversari è entrato Regattieri mentre noi abbiamo cominciato a sbagliare nei fondamentali, dando il via al successo dei padroni di casa che hanno terminato la sfida sul 3-1".

Risultati 4ª giornata Serie B: Grafiche Amadeo-Volley Parella 2-3, Alto Canavese-Alba 2-3, Saronno-Ciriè 0-3, Ormezzano-Tomcar 0-3, Caronno-Mozzate 2-3. Riposa: Npsg Trading Logistic.

Classifica: Malnate 11, Caronno 10, Ciriè 9, Alba 7, Alto Canavese 7, Tomcar 6, Volley Parella 6, Saronno 5, Zephyr Mulattieri 3, Ormezzano 3, Mozzate 2, Trading Logistic 2, Grafiche Amadeo 1.

Ilaria Gallione