Zephyr sbatte sul muro del Malnate. Buona partenza, poi ko alla distanza

Zephyr Mulattieri

1

Yaka Malnate

3

(25-21; 13-25; 14-25; 7-25)

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Orlandi 1, Vescovi 9, Ruffo 5, Conti 6, Benevelli 1, Calcagnini 11, Sisti 0, Bottaini 14, liberi Vignali e Giannarelli. All. Delvecchio.

YAKA VOLLEY MALNATE: Trovò 7, Santarcangelo 1, Roccatelli 2, Rodini 12, Regattieri 4, Ferrario 22, Favari 10, Bilato 10, libero Bollini. All. Mattiroli

Arbitri: Fibbi e Bruttini

SANTO STEFANO MAGRA – Dopo un primo tempo brillante la Zephyr Mulattieri non ha saputo gestire il match, piegandosi con il punteggio di 1-3 di fronte alla corazzata Yaka Malnate. I rossoblù hanno disputato una prima frazione da favola, imponendosi 25-21 e dando l’illusione di riuscire ad accaparrarsi qualche punto importante, ma alla lunga hanno subito la rimonta avversaria, crollando letteralmente contro una delle formazioni più attrezzate del girone. Questa sconfitta lascia la Zephyr al penultimo posto in classifica con soli 9 punti, in una situazione sempre più precaria. Turno di riposo invece per la Npsg.

Risultati: Parella-Grafiche 3-0, Alba-Alto Canavese 0-3, Ciriè-Saronno 3-0, Tomcar-Ormezzano 3-1, Mozzate-Caronno 0-3.

Classifica: Alto Canavese 39, Tomcar e Caronno 38, Malnate e Ciriè 34, Parella 26, Trading Logistic 24, Alba 18, Ormezzano e Saronno 16, Mozzate 12, Zephyr Mulattieri 9, Grafiche 2.

Ilaria Gallione