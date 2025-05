Zinella Bologna: 40 anni dallo scudetto del 1985 con Nerio Zanetti

La schiacciata di Angelone Squeo e il PalaBigi di Reggio Emilia si colora di giallonero. Sono passati 40 anni – è il 21 maggio 1985 –, ma il ricordo è ancora fresco: l’ultimo scudetto vinto da Bologna nel volley.

Uno scudetto griffato Zinella – Nerio Zanetti assoluto protagonista – e che riporta le Due Torri al top del volley, dopo i titoli conquistati negli anni Sessanta dalla Virtus targata Lubiam. Negli anni Ottanta Bologna è tutti gli effetti Basket City, ma il palasport di Piazza Azzarita, non ancora dedicato a Giuseppe Dozza, il sabato pomeriggio prende vita, colorando la città di giallonero. E’ la Zinella di Zanetti, che nel giro di pochi anni dà vita a un miracolo. Nel 1984 il successo in Coppa Italia, poi il trionfo in Coppa delle Coppe, ma il tricolore del 1985…

Vale doppio, perché la finale scudetto è con la Panini Modena dell’ex Pupo Dall’Olio. Julio Velasco alla guida dei geminiani arriverà un anno più tardi, Nerio, invece, è reduce dalla medaglia di bronzo con la nazionale italiana ai Giochi di Los Angeles. Nerio è il vice di Silvano Prandi, ma in quel podio tricolore c’è tanto del suo genio.

Nerio ha giocato a volley, prima nella Bovoli poi con la Virtus. Appese le scarpette al chiodo, dà vita a una risalita incredibile nel mondo universitario. Prende il Cus Bologna dalle serie inferiori e lo porta in A2. Assume lo status di mago e stratega – e fine psicologo – e diventa allenatore della Zinella.

Si arriva a quel fatidico 21 maggio: la serie è sull’1-1. La Panini ha vinto in casa, la Zinella di Stelio De Rocco si è vendicata in Piazza Azzarita. Serve la bella, appunto. La leggenda narra che in casa Panini ci siano già champagne (in fresco) e pasticcini.

Ma Nerio non è dello stesso avvico. Il palleggiatore è Gianmarco Venturi, in campo, con il canadese De Rocco, ci sono Leo Carretti e Antonio Babini, Angelo Squeo e Stefano Fanton. In panchina – il vice di Nerio è Maurizio Menarini – ci sono Roberto Visini, Roberto Giovannini, Alberto Minelli, Tiziano Scarioli e Oscar Albin. Fanton si fa male e Nerio che fa? Lancia l’alzatore di riserve, Scarioli.

E il risultato lo premia. Nerio, che purtroppo ci ha lasciato nel 2017, nel frattempo è diventato anche una figurina solidale. Stasera, all’Arci San Lazzaro, saranno in tanti a ricordarlo.

Voglia di fare festa, appunto, di celebrare una delle pagine più belle dello sport di casa nostra. Nella stagione in cui il volley, grazie a Zanetti – che ha un grande feeling con Alberto Bucci, all’epoca allenatore della Virtus – riusce addirittura a sorpassare il mondo dei canestri.

Senza eccessive spese, ma con tanto buon senso e la voglia di fare bene, con un gruppo costruito in casa o con giocatori, magari, considerati a fine carriera o sottavalutati dai top club. Un miracolo di Nerio: Bologna non l’ha mai dimenticato.