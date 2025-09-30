Luca Banchi è il nuovo commissario tecnico dell’Italbasket

Roma, 30 settembre 2025 – Luca Banchi è il nuovo ct della nazionale maschile di pallacanestro. Nell’ufficializzare la notizia che negli ambienti circola da quando Gianmarco Pozzecco ha salutato la panchina azzurra, la federbasket ha reso noto anche la durata dell’incarico. L’accordo prevede che si arrivi fino al 2028 e, quindi, il compito del coach grossetano sarà quello di portare l’Italia ai Giochi Olimpici di Los Angeles. Intanto il suo esordio avverrà L’esordio di Banchi sulla panchina dell’Italbasket avverrà giovedì 27 novembre 2025 contro l’Islanda nella prima gara di qualificazione alla Fiba World Cup 2027, il Mondiale che si disputerà a Doha, in Qatar, tra due anni.

Luca Banchi è nato a Grosseto il il 1° agosto 1965 e ha iniziato da giovanissimo la carriera da allenatore. A 18 anni è assistente allenatore nel settore giovanile del Basket Grosseto per poi passare prima nello staff della squadra dell’Aeronautica Militare e poi in quello dell’Affrico Firenze. Il Don Bosco Livorno è però la tappa fondamentale della sua carriera: passo dopo passo arriva in serie A dove vi rimane fino al 2004. Dal 2006 al 2013 ricopre diversi ruoli alla Mens Sana Siena, per poi andare a Milano dove vince subito lo scudetto, il primo nell’era Armani. Conclusa l’esperienza all’Olimpia gira per l’Italia e per l’Europa risultando sempre un valore aggiunto e questa sua capacità di far rendere la squadra oltre il previsto gli ha consentito di essere nominato miglior coach del mondiale Fiba 2023 per quanto fatto sulla panchina della Lettonia.

Ora è chiamato a ripetersi con la nazionale azzurra, tenendo presente che anche in questo caso bisognerà dosare con il bilancino del farmacista due esigenze all’apparenza opposte. La prima è quella di ottenere subito dei risultati per non rendere troppo ripido il percorso verso le Olimpiadi e la seconda è quella di ringiovanire il roster per non ritrovarsi tra le mani una squadra dall’età media troppo alta.