Morto il pilota spagnolo Borja Gomez. Cade e viene travolto da un’altra moto

Roma, 3 luglio 2025 – Un errore. La caduta. La moto che segue che lo colpisce. E’ morto così il pilota motociclistico Borja Gomez, 20 anni. Nel giorno in cui i fratelli Jota sono morti in un incidente stradale in Spagna, un altro lutto colpisce il mondo dello sport: il giovane motociclista Borja Gomez è deceduto oggi in pista durante il Campionato Europeo Stock. Il pilota, 20 anni, si stava allenando sul circuito di Magny-Cours, quando in una curva è scivolato e un'altra moto lo ha colpito.

Gomez aveva vinto la sua ultima gara a Jerez, mentre questa stagione aveva gareggiato in Superbike. Tre anni fa è stato pilota ufficiale in Moto 2.

Il 20enne pilota spagnolo Borja Gomez è deceduto durante una sessione di prove sul circuito di Magny-Cours, a Nevers. Nella tarda mattinata, mentre si preparava per la terza prova del Campionato Europeo Stock, una delle categorie del FIM Junior GP, è stato vittima di una caduta ed è finito sulla ghiaia, dove è stato poi violentemente colpito dalla moto di un altro pilota.

"Al di là del suo eccezionale talento come pilota, conserveremo di Borja il ricordo di una persona straordinaria. La sua gentilezza e il suo sorriso resteranno per sempre impressi nella nostra memoria. Lo porteremo sempre nei nostri cuori. A nome di tutto il Team Laglisse, porgiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile", ha scritto la sua squadra, il Team Laglisse, in un comunicato pubblicato su Instagram. Le prove sono state sospese in segno di lutto.