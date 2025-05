Alex e Marc Marquez dominano la Sprint in Inghilterra, Bagnaia in difficoltà

Alex e Marc. Sì, ancora, sempre e comunque loro. La legge dei Marquez conquista anche l’Inghilterra. Per l’esattezza il sabato inglese, quello della Sprint. Quello che si era aperto con la superpole firmata da Fabio Quartararo (terzo miglior tempo in qualifica della stagione, dopo Jerez e Le Mans) e ancora, quel sabato vissuto da Bagnaia prima come un segnale prezioso e importante in direzione del risveglio (terzo tempo e quindi prima fila nelle qualifiche) e poi è slittato nell’apataia di sempre, quando nella Sprint, Pecco ha finito per farsi risucchiare in una sesta posizione che rimette sul piatto tutti i suoi problemi con la nuova Ducati.

Il 2025 di Bagnaia, insomma, continua ad essere un anno complicatissimo e se almeno oggi, in gara, Pecco non riuscirà a sfruttare il vantaggio di partire in prima fila e provare a mettere pressione ai fratelli Marquez, anche le sue ambizioni di essere protagonista nella lotta per il titolo potrebbero raggiungere un livello molto preoccupante.

Ma torniamo al duello in famiglia fra Alex e Marc. Il pilota del team Gresini è stato micidiale nel passare il fratello e poi allungare con una freddezza da numero uno, tutto questo mentre la Sprint metteva a fuoco altre due situazioni su cui vale la pena di soffermarsi. Primo: Fabio Di Giannantonio ha chiuso sul podio con un terzo posto che equivale a una sorta di premonizione nella direzione della gara di oggi. In poche parole, Diggia ha passo e possibilità di dire la sua e di essere così (in attesa appunto di Bagnaia) l’unico in grado di interferire seriamente il lavoro dei fratelli Marquez.

Punto numero due: Quartararo e la Yamaha stanno facendo passi da gigante nella rincorsa a rimettersi accanto alle moto protagoniste del Mondiale (la nuova pole di Fabio dice questo), ma nel passo gara – Sprint o Gp che sia – la Yamaha deve ancora fare uno step in avanti. Bene, infine e doveroso sottolinearlo, anche Bezzecchi (Aprilia).

Le voci. Alex Marquez se la gode: "Risultato bello e importante. Mi piace questa pista e sono sicuro vivremo una domenica emozionante". Pecco Bagnaia: "Le qualifiche sono state positive, poi nella mini-gara, dopo un inizio incoraggiante siamo calati. Ci sono sensazioni positive ma è evidente che ancora non basta".

Il programma. Oggi (ora italiana), alle 10.40 warm up MotoGp; le gare: Moto2 ore 12.15; MotoGp ore 14; Moto3 ore 15.30, tutto in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.