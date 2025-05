Alex Marquez domina a Silverstone: nuovo record e sfida aperta con Marc

No, Alex Marquez non scherza più. E il messaggio del pilota del team Gresini arriva forte e chiaro dopo il venerdì di Silverstone, primo giorno in pista del weekend del Gp della Gran Bretagna: giro velocissimo, nuovo record del tracciato e tanta voglia di rimettersi dietro il fratellone, Marc che con la Ducati ufficiale ha pestato come un matto (e come sempre) ma ha finito per essere fuori dal podio virtuale (quarto tempo e lunga scivolata nelle prequalifiche). Bagnaia? Qualche lampo di risveglio, ma ancora insufficiente per rimettersi a tu per tu con i fratelli Marquez. Il venerdì di Pecco ha detto questo: ottavo tempo al mattino e settimo nelle prequalifiche. Fin qui il riassunto del meglio in casa Ducati (factory o Gresini che sia), anche se la notizia che lampeggia di più dall’Inghilterra è la conferma che Yamaha è di nuovo lassù. Pronta a dire la sua, pronta a lottare alla pari con le Desmosedici, pronta a riaccendere i propri sogni. Due, infatti, le Yamaha alle spalle di super Alex: la prima è quella di Quartararo che – è bene sottolinearlo – è stato il pilota che si è portato al box il passo gara più convincente. Come dire che oggi potrà puntare a vincere la Sprint e domani la gara.

La seconda Yamaha (quella che ha spinto Marquez sotto il podio) è stata quella di Miller. Sì, proprio il Jack del team satellite della Pramac di Paolo Campinoti, che dopo il rodaggio della primissima parte della stagione sembra adesso in grado di mettersi accanto a Quartararo con belle idee in testa. Applauso meritato anche per Bezzecchi (quinto) e la sua Aprilia che anche se sballottata dal caso Martin, appare davvero in netta crescita. Bene anche Di Giannantonio (sesto) per il Vr46 di Valentino. Da oggi è prevista pioggia su Silverstone e tutte le certezze di ieri potrebbero evaporare. Proprio come è stato a Le Mans con la vittoria a sorpresa della Honda di Zarco.

Il programma. Oggi qualifiche della MotoGp alle 12.50; Sprint Race alle 17. Domani le gare: 12.15 Moto2; 14 MotoGp; 15.30 Moto3. Tutto in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.