Alex Marquez, il tris della maturità. La consacrazione del Team Gresini. Pecco senza pace: out per foratura

Si porta dietro due titoli a caratteri cubitali il Gp della Malesia. Il primo (quello positivo) riguarda la vittoria di Alex Marquez (nella foto) che di fatto consegna alla sua squadra, al team Gresini il titolo di ’Best independent team’. Festa grande al box di Nadia Gresini, dopo aver consolidato (sabato) la posizione di vice-campione del Mondo e aver portato a casa la coppa di Rookie of the year con Aldeguer. Un anno straordinario, insomma, quello del team Gresini.

Esattamente il contrario del 2025 di Bagnaia che a Sepang ha chiuso con un ritiro da tre giri dalla fine, dopo l’ennesima botta di sfortuna. Pecco era sul podio (terzo), alle spalle dei bravi, bravissimi Marquez e Acosta (Ktm), quando dalla ruota posteriore della sua Ducati gli è arrivato un messaggio terribile: gomma bucata.

Eccola, insomma, la sfiga che continua a far correre (male) il 2025 di Bagnaia. Mezzo giro per capire se la pressione della gomma andava davvero giù. Prenderne atto e addio Gp. Addio podio. Addio tutto. Una manciata di minuti dopo il ritiro ecco anche la sentenza di Michelin. Ha confermato che forse un pezzetto di alluminio raccolto sulla pista ha provocato una foratura "nella parte centrale della gomma posteriore". Pecco col ritiro perde altri punti nella caccia al terzo posto, anche se Bezzecchi (11°) avrebbe potuto fare molto di più per provare a stabilizzare la sua classifica.

"Sì – racconta Bagnaia – ho bucato al giro numero 12 e giro dopo giro la gomma perdeva. Quando mi sono fermato la pressione era a 0.6 e non era più possibile andare avanti. Peccato, perché nel weekend le cose stavano andando meglio e abbiamo fatto qualche passo in avanti. La fortuna però ha deciso di darci le spalle ancora una volta. Vediamo fra Portimao e Valencia".

Detto questo, Bagnaia decide di mandare un pensiero ai due piloti coinvolti nel brutto incidente in Moto3 e dice: "E’ stato tutto molto brutto. Quando succedono incidenti del genere si pensa subito a mille cose, mille situazioni. Di Rueda ci sono state subito notizie confortanti… Ho pensato a loro, quando abbiamo iniziato la gara. Inevitabile".

La gara ha poi raccontato una serie di spunti importanti. Partendo, come detto dal podio preziosissimo della Honda di Mir, sono da applaudire il quarto posto di Morbidelli (Gp di una tenacia incredibile) e anche la posizione di Quartararo (quinto) che sa portare in alto una Yamaha che rimane complicatissima e molto lontana dall’essere competitiva a livelli importanti.