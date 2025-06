MotoGp, crisi Bagnaia: “Nessuno sa spiegarmi il problema”

Mugello, 22 giugno 2025 – Il weekend del Mugello come ultima ancora di salvezza per Pecco Bagnaia. E non è andata. Se nemmeno sul circuito dove aveva vinto le ultime cinque gare (due sprint e tre gare lunghe) è riuscito a essere competitivo, significa che c’è un grosso problema. Il ducatista ha addirittura chiuso fuori dal podio la gara domenicale della Moto gp sul tracciato toscano, battuto immancabilmente dai due Marquez ma anche da Fabio Di Giannantonio al penultimo giro. Insomma, un disastro su tutta la linea questo 2025 per il numero 63, partito male con problemi già nei test pre stagionali e proseguito peggio, con un feeling con la Gp25 che proprio non c’è e oltre 100 punti di ritardo da Marc Marquez. Pecco, senza mezzi termini, lo ha ammesso: non c’è soluzione e non c'è spiegazione.

Bagnaia: “C’è un problema, ma nessuno sa dirmi perché”

Pecco Bagnaia è sempre stato un pilota sincero, che non si è mai nascosto, soprattutto nelle difficoltà. Ne ha avute poche negli ultimi anni con due titoli mondiali e uno sfumato all'ultimo gp, ma nel 2025 si sono sommate tutti improvvisamente. La Desmosedici di questa stagione proprio non gli piace, non trova la giusta confidenza all'anteriore e non trova la sua velocità, che è da campione del mondo, così vede gli altri fare ciò che vorrebbe fare lui. Quarto al Mugello: una sconfitta su un tracciato amico e che sarebbe servito a dare slancio nella seconda parte di stagione. Ha lottato Pecco in avvio con i fratelli Marquez, sorpassi e contro sorpassi da grande spettacolo, poi gli spagnoli sono andati in fuga e lui è stato sorpassato anche da Di Giannantonio: "Sì abbiamo un problema – le parole di Bagnaia dopo la gara – Tutti stanno lavorando e dando il massimo ma non riusciamo a risolvere niente. Nessuno mi sa spiegare perché non riesco ad andare come ho sempre fatto. Di fatto non stiamo andando da nessuna parte". E il problema rischia di inficiare non solo questa stagione, il mondiale ormai è andato, ma anche il 2026 dato che la moto è questa (cambierà di poco) e i regolamenti nuovi entreranno in vigore solo nel 2027. Bagnaia, a domanda diretta, ha gettato uno sguardo preoccupato anche al 2026: "Se rimane la stessa moto sarà un problema perché se non risolviamo tutto quest'anno….Sono passate nove gare e non abbiamo fatto passi avanti". Tanta la differenza rispetto alla 2024, moto che sentiva sua, e se il dna della Desmo proseguirà su questo solco non ci saranno grossi margini di manovra: "Il dna della moto si fa fatica a cambiare, per cui è necessario trovare la quadra perché altrimenti saremo nei guai per due anni". Ora per Bagnaia un altro circuito amico in quel di Assen in Olanda, ma se nemmeno il Mugello ha dato risposte è difficile che le possa dare l'università della moto tra sette giorni. Marc Marquez ha il mondiale in tasca e, senza grossi stravolgimenti, avrà in mano anche quello 2026…