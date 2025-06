Dall’Igna: “Bagnaia ritrovato ad Aragon, finalmente c’è il suo sorriso”

Bologna, 13 giugno 2025 – Davide Tardozzi ha parlato di ‘terzo posto che vale una vittoria’. Il podio di Pecco Bagnaia al Motorland ha fatto ritrovare un po’ di ottimismo nel lato box numero 63, soprattutto con i test di Aragon è stata trovata una strada da perseguire per ridare al pilota feeling e confidenza in staccata. Tanti piccoli accorgimenti maturati tra il sabato e la domenica del gp di Aragon, compresi i dischi freno maggiorati, e dal dodicesimo posto della Sprint Race è arrivato il terzo posto in gara lunga. Tutto utile per ridare morale a Pecco, che era reduce tra brutti weekend e in generale da un rapporto difficile con la Gp25. Marc Marquez, invece, ha ripreso a volare fin da subito e ora il margine in classifica è abissale, tuttavia c’è fiducia a Borgo Panigale per aver trovato il modo di aiutare Pecco. Anche Gigi Dall’Igna è soddisfatto per aver rivisto in Bagnaia il sorriso sulle labbra.

Dall’Igna: “Pecco ritrovato”

Sembrava tutto perduto al sabato di Aragon. Una Sprint Race deludente chiusa al dodicesimo posto stava per confermare tutte le difficoltà dell'ex campione del mondo, poco in sintonia con la moto 2025 e fortemente limitato nel suo punto di forza, ovvero la staccata. Invece, una lunga riunione con gli ingegneri ha partorito una soluzione corretta, efficace, partendo dai dischi più grandi. Felice anche Dall'Igna, che rivede il vecchio Bagnaia: "Sono davvero contento di aver ritrovato Bagnaia – le sue parole – Pecco ha combattuto, tenuto duro e guidato bene fino a sfiorare il secondo posto. E ha ritrovato il sorriso. E' tornato fra i protagonisti come dovrebbe sempre accadere". Insomma, non è arrivato il primo posto e il mondiale, a meno 93 da Marc Marquez, appare andato, ma almeno è stata trovata una rotta per ritornare ai vertici: "Pecco ha riconquistato quella fiducia e confidenza in sé e nella moto che avevano lasciato spazio allo sconforto e all'amarezza. E' un sollievo averlo visto sul podio. Rappresenta molto, soprattutto dal punto di vista del morale suo e della squadra". Dominatore assoluto, invece, Marc Marquez. Aragon è terreno di casa del numero 93 che ha demolito tutti fin dal venerdì: "Ha brillato Marc Marquez in una gara dominata dal primo all'ultimo giro in un fine settimana dominato dal primo all'ultimo giorno – ancora Dall'Igna – Un weekend senza rivali, perfetto, che esalta il suo talento e che racchiude l'ennesimo capolavoro. La sensazione è che Marquez domenica ne avesse di più e che potesse andare anche più veloce, su una pista che è la sua e che ha saputo gestire nei momenti chiave. Si è imposto con un approccio razionale e non solo istintivo, da vero campione". Tra una settimana, invece, si va al Mugello nella gara di casa degli italiani. Bagnaia a caccia di una domenica da incorniciare contro un Marquez che appare imbattibile.