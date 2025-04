Bagnaia e il problema Sprint: “Quando mi avvicino arrivano i problemi”

Jerez de la Frontera, 26 aprile 2025 – Se non ci fossero le Sprint Race…La maledizione di Pecco Bagnaia al sabato prosegue. A Losail ha pagato la qualifica, undicesimo a causa di un errore, in Spagna invece la terza casella in griglia non è male, ma ancora una volta nella gara breve non è riuscito a sorpassare nessuno. I due fratelli Marquez sono subito scappati e senza la caduta di Fabio Quartararo probabilmente Bagnaia sarebbe arrivato quarto. Un problema che ormai persiste da un anno abbondante quello del ducatista nella gara del sabato, dove sta perdendo tanti, troppi, punti. A volte un problema di ritmo, a volte mancanza di fiducia, a volte un problema alla gomma davanti quando entra nella scia di chi lo precede. Serve trovare una soluzione.

Bagnaia: “Non riesco a sorpassare”

Pecco Bagnaia spesso in Sprint Race arriva al traguardo dove parte in griglia e deve più guardarsi alle spalle che attaccare chi lo precede. Non si riesce a trovare il bandolo della matassa e così Marquez ha vinto a Jerez la quinta sprint della stagione, aumentando ancora il divario in classifica. Pecco non sa darsi una spiegazione, l’unica cosa nota è che non riesce ad avvicinarsi: “Classica sprint per me, faccio fatica e nei test di lunedì proveremo a trovare una soluzione – le sue parole – Al sabato arrivo dove parto, non riesco a sorpassare e resto sempre attorno al secondo dalla moto davanti. Se provo ad avvicinarmi inizio ad avere problemi alla gomma anteriore”. E’ successo anche a Jerez, nel momento in cui ha provato a forzare per avvicinare Alex Marquez ha subito percepito la difficoltà all’anteriore: “Ho iniziato a scivolare tanto appena mi sono avvicinato e ho dovuto portare la moto al traguardo. Se non fosse caduto Quartararo probabilmente sarei arrivato quarto. Fatico a comprendere il problema perché il mio stile di guida è lo stesso”. Prima dei test, però, c’è una gara domenicale da portare a termine da protagonista, magari trovando quei due decimi per lottare con Marc Marquez: “Proveremo a fare uno step in avanti. In sprint abbiamo girato veloce sull’1’36” e poi le gomme sono calate e siamo passati all’1’37”. La gara sarà veloce ma non dovremo strafare nei primi giri per non stressare le gomme”. Inizia a essere una giornata importante perché Marc Marquez, otto gare vinte su nove, comanda con 20 sul fratello e 31 su Pecco: il divario rischia di farsi ingombrante dopo solo cinque weekend. Serve un segnale da Pecco, che contestualmente spera di ricevere da Ducati, nei test di lunedì, tutti gli aggiornamenti di cui ha bisogno per togliere due decimi dai suoi tempi. La distanza da Marquez è questa. Gare a partire dalle 11 con la Moto 3, dalle 12.20 con la Moto 2 e dalle 14 con la Moto gp. Diretta sui canali Sky Sport. Leggi anche - Moto gp Jerez, Marquez dominante in Sprint Race. Terzo Bagnaia