Bagnaia non va più, Marquez fa già i conti

Gli mancava una figurina nell’album delle sue vittorie: quella del Gp d’Austria. Gli mancava ma la voleva a tutti i costi e ieri Marc Marquez l’ha trovata. Anzi, l’ha cercata e attaccata sull’album (personale) con l’orgoglio di chi sa bene, molto bene, di essere il più forte in assoluto. Forte e imbattibile. Sì, anche davanti a quella incursione bella, sicuramente incoraggiante per il futuro dell’Aprilia di Bezzecchi.

Così, nella domenica in cui Marquez ha vinto il suo primo Gp d’Austria, ha aggiornato a 9 lo score dei successi (tutte doppiette, Sprint e gara) in questo 2025 e ha allungato nella classifica mondiale a 142 punti sull’inseguitore, il fratello Alex e addirittura a 197 su Bagnaia, accanto a Re Marc ci sono altri due piloti a meritare applausi.

Il primo è il baby Aldeguer, sul podio nel gradino subito sotto Marquez, con la Ducati del team Gresini. L’altro, come detto, è Marco Bezzecchi che per oltre metà gara ha tenuto la testa della corsa con un’ Aprilia spettacolare. Nel riassunto del Gp, anche stavolta, sparisce Bagnaia che proprio non riesce a girare nella direzione giusta con la Desmo 2025. Pecco ha chiuso nelle retrovie, senza aver mai messo in mostra un passo vincente e convincente. Sì, anche in quella manciata di giri iniziali quando sembrava stabile in zona podio basso. Un sogno che è evaporato non appena Acosta e poi Aldeguer hanno iniziato a fare la voce grossa e puntare in alto.

"E’ un po’ come in tutta la stagione _ si giustifica Pecco _, mi piacerebbe sapere e capire che cosa sta succedendo. Andavo più piano dappertutto e non so perché. È tutto difficile da capire. Avevo iniziato bene il weekend, poi dopo quello che è successo nella Sprint, al via della gara mi sembrava fosse tutto ok… invece… Se sto perdendo la pazienza? Abbastanza. Ducati mi deve delle spiegazioni".

Duro il giudizio del dg Dall’Igna. "Dispiace per Pecco, ogni occasione fallita è un’occasione persa per rilanciarsi".

Volto scuro, delusione e rabbia nel box Ducati di Bagnaia, tanti sorrisi in quello di Marquez. "Sono superfelice _ dice Marc _. Sono arrivato in Austria con la moto Rossa e finalmente anche io sono riuscito a vincere qui. Non è stata una gara facile. Bezzecchi andava davvero forte, ma io sono riuscito a gestire la moto. A portarla al momento giusto, per andare in testa e poi vincere". Vincere la sesta gara consecutiva in questo 2025 e riscrivere ancora una volta l’almanacco della storia della MotoGp. "Il Mondiale? _ chiude Marquez _. Sapete come la penso io. D’ora in poi dovrò essere perfetto per gestire un vantaggio che è davvero importante".

Parola a Bezzecchi. "Questo weekend _ sorride _ è stato una figata. La pole e il podio, sono molto soddisfatto e forse non potevo chiedere di più. Vincere? Certo che ci ho pensato. Sì, anche quando ho provato a rimettermi dietro Marquez. Poi ho iniziato ad avere qualche problemino con la moto e quindi alla fine ho ottenuto davvero il massimo".