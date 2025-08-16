Bagnaia e il problema alla gomma: “Aspettiamo Michelin, non sappiamo cosa è successo”

Spielberg 16 agosto 2025 – Sembrava un weekend convincente, con un venerdì gestito molto bene come passo e gomma usata, ma la Sprint Race ha dato a Pecco Bagnaia un brusco risveglio. Probabilmente un problema alla gomma posteriore ha limitato l’azione dell'ex campione del mondo, già a partire dalla partenza con una pattinata evidente e poi con una serie di sorpassi subiti fino all’inevitabile ritiro. Non si conoscono nel dettaglio i problemi alla gomma morbida posteriore di Bagnaia, ma di sicuro qualcosa c’è stato. Pecco ha subito scosso la testa e la Michelin ha preso in carica la gomma posteriore appena rientrato ai box. Ora si attende un responso. Resta, però, il buon passo del venerdì e nella gara lunga si dovrebbe usare lo pneumatico medio al posteriore.

Bagnaia: “Non sappiamo cosa sia successo”

Poteva essere una iniezione di fiducia la Sprint Race in Austria, tracciato dove Pecco era imbattuto fin dal 2022, ma la Sprint ha sancito ancora una volta la superiorità di Marquez e per Bagnaia stavolta è emerso un problema alla gomma posteriore. Stavolta, colpa della sfortuna. Ma è mistero sull’accaduto e ora toccherà a Michelin risolvere l’arcano: “Non vorrei dire qualcosa di sbagliato, quindi attendiamo i tecnici Michelin – le parole di Pecco a Sky – Non sappiamo spiegare l’accaduto e già dal giro di formazione ho avvertito un comportamento strano”. Michelin ha preso in carico la gomma, presumibilmente difettosa, e dopo l’analisi dei dati darà una risposta. Un peccato per Bagnaia: “Era la miglior soft che avevamo e quindi era destinata alla Sprint – ancora Pecco – Una volta rientrato ho subito spiegato a Piero Taramasso (il responsabile Michelin, ndr) le mie sensazioni e adesso hanno preso loro in carico la gomma. Faranno le analisi”. Non dovrebbe essere un problema per la gara lunga dato che la scelta al posteriore dovrebbe ricadere sulla media. Bagnaia è sempre stato veloce sia nelle due sessioni del venerdì che in quella del sabato. Solo in qualifica, forse, avrebbe potuto fare un po’ meglio e se i problemi di lo lasceranno in pace c’è fiducia in vista di domenica: “Spero di partire bene e poi vedremo cosa potrò fare – la chiosa di Bagnaia – Fino alle libere mi sentivo molto bene sulla moto ed ero molto veloce, mentre in qualifica non ho ottenuto il risultato che speravo. Vediamo in gara”. Sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position davanti ad Alex Marquez e Pecco Bagnaia, con Marc quarto. Spegnimento dei semafori alle 14 con diretta sui canali Sky Sport. Differita in chiaro su Tv 8 alle 17. Terminato il gp d’Austria si andrà immediatamente il weekend successivo in Unghieria per il debutto, molto discusso come layout, del tracciato del Balaton Park. Leggi anche - Moto gp Austria, Marc Marquez vince la Sprint Race. Ritiro per Bagnaia