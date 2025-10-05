Bez e Aprilia, che spettacolo. Pecco-Ducati: sono scintille

Riflettori sul Gp dell’Indonesia (semaforo verde questa mattina alle 9, ora italiana, con repliche nella tarda mattinata al termine dello studio, ore 11, di Race Anatomy su SkyMotoGp e Now) e riflettori accesi anche su quello che sembra essere – in modo concreto – un passaggio di consegne con proiezione 2026 nel ruolo primo sfidante a Re Marquez, fra Pecco Bagnaia (che dopo l’ennesimo flop, si rivolge a Ducati dicendo "qualcuno mi dia spiegazioni") e Marco Bezzecchi. La questione ha vissuto una giornata particolare (e indicativa) nel sabato dell’Indonesia, dove Bez e l’Aprilia si sono divertiti, è sono stati imbattibili, nel firmare la pole e poi vincere la Sprint, mentre Pecco è tornato a sprofondare negli incubi pre-Giappone. Sensazioni e situazioni opposte quelle dei due ragazzi dell’Academy di Valentino. Sensazioni che da una parte raccontano ed evidenziano bene il gran feeling e le prospettive da numero uno del pilota dell’Aprilia e dall’altra riportano Bagnaia a muoversi nel buio di un qualcosa, fra lui e Ducati, che sembra funzionare sempre meno.

La vittoria nella Sprint di Bez è stata un condensato di energia, sportellate e grinta da vendere. "Avevo sbagliato la partenza – racconta – ma sentivo che la Rs-Gp poteva arrivare lassù, in vetta. Sono felice E diciamo che... se non soffro non riesco a vince". Il sorpasso all’ultimo giro al bravissimo Aldeguer (Ducati Gresini) è la foto di quello che Marco e Aprilia vogliono fare in queste ultime tappe del Mondiale: mettersi tutti dietro. Aprilia in festa anche per l’altro suo pilota, Fernandez, terzo e sul podio della Sprint con la moto del satellite Trackhouse. Niente podio per Alex Marquez (Gresini), quarto. Luca Marini (sesto con la sua Honda) è stato penalizzato e retrocesso alla posizione numero 13 per la pressione delle gomme troppo bassa.

Le Ducati? Nel giorno della conquista del titolo mondiale di Team (il terzo trofeo del 2025, dopo il Mondiale Costruttori e il Mondiale di Marc) Marquez conferma di aver sposato la linea della prudenza (settimo nella Sprint), mentre Bagnaia è arrivato sul traguardo all’ultimo posto."Siamo tornati quelli di Misano. Anzi, questo weekend mi sembra la copia di quello vissuto a Barcellona dove sono arrivato ventunesimo. Il problema? Lo stesso che mi porto dietro dall’inizio della stagione. Non sto guidando la mia moto…". Eppure in Giappone tutto era stato diverso e più bello. Domanda: ma la Desmo dell’Indonesia è la stessa di Motegi o no? "Teoricamente sì – la risposta criptica e preoccupata di Pecco – in pratica non lo so".

Il programma. Le gare (ora italiana): Moto3 (6); Moto2 (7,15); MotoGp (9).