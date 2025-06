Bez terzo rompe la monotonia. Sprint sempre di Marc Marquez. Bagnaia frenato, caso Martin

Niente sorprese. No, neanche ad Assen e nonostante il doppio botto di venerdì incassato (ed evidentemente ben smaltito) da Marc. Dunque, il layout della Sprint del Gp di Olanda, rimane – al limite, ormai, della monotonia – quello di sempre: primo Marquez (Marc) con la Ducati ufficiale e secondo Marquez (Alex) con la Ducati Gresini. Punto. Stop.

Così, il bello per provare a raccontare un sabato della MotoGp più elettrizzante arriva con la fotografia del terzo gradino del podio, lì dove a piazzarsi (di forza e alla fine di una Sprint tutta grinta ed energia), è stato Marco Bezzecchi con un’Aprilia sempre più performante e pronta per risultati a cinque stelle. Bez (al centro della seconda fila dopo le qualifiche) è stato perfetto nell’aggredire le posizioni, dopo il semaforo verde, di Di Giannantonio e di Bagnaia. "Poi – sorride – ho anche pensato di andare a prendere Alex Marquez. Potevo attaccarlo, potevo provarci, ma non ho voluto correre rischi inutile. Sono davvero troppo felice – rilancia Bezzecchi –. E’ un podio fantastico, sono contento di essere tornato fra i primi tre e il lavoro con Aprilia sta girando nella direzione migliore".

Aprilia che a margine delle qualifiche di Assen è di nuovo tornata al centro del caso Martin, dopo che il manager del pilota, Valera, ha annunciato che "Jorge è completamente libero per il 2026" e che un suo futuro in Honda "è una opzione". Dunque? Aprilia con una nota ufficiale ha ribadito che il contratto in essere (e quindi, due stagioni con Martin) sarà o dovrà essere rispettato. Al netto di clausole.

Torniamo al sabato di Assen. Bello il quarto posto di Di Giannantonio (Ducati Vr46), mentre Bagnaia nonostante la prima fila (secondo tempo in qualifica alle spalle di Quartararo) dopo una partenza così e così ha finito per essere risucchiato in quinta posizione. Male. Chiusura per la pole: l’ha presa Quartararo con la sua Yamaha, ma poi il francese ha finito la Sprint con una caduta (gomma anteriore logora) e una manciata di giri dalla bandiera a scacchi.

Il programma. Oggi, ore 9.35 warm up MotoGp. Poi le gare: Moto3 ore 11; Moto2 ore 12.15; MotoGp ore 14. Tutto in diretta su SkyMotoGp e Now.