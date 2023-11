Caos gomme e pretattica. Bagnaia contro Martin: il duello (vero) inizia oggi

Pretattica? Può darsi, ma la sensazione – forte e chiara – che Bagnaia e Martin si sono portati dietro dopo la giornata delle prove libere del Gp del Qatar è sopratutto questa: la penultima tappa del Mondiale, non sarà facile. Per entrambi.

Gomme in affanno per la Ducati di Pecco e gomme in affanno anche per la Desmo Pramac di Jorge. Così, la classifica dei tempi di giornata li vede lì, uno dietro l’altro, ma fra la settima (Martin) e ottava (Bagnaia) posizione. Come dire che il bello dovrà arrivare oggi, prima con le qualifiche, con l’obiettivo di guadagnare una posizione in prima fila e poi, nella serata italiana, nella Sprint race, dove il Gp del Qatar distribuirà i primi punti ufficiali in attesa della gara di domani.

Si riparte, insomma da quel +14 con cui Bagnaia sta tenendo a distanza Martin. Un +14 che Pecco vorrebbe arrotondare sommando un numero di punti sufficiente (23) per mettere la firma sul (primo) match point mondiale che andrà appunto in scena fra oggi e domani. In caso contrario, la scena definitiva per decidere il titolo 2023 si sposterà alla prossima settimana, a Valencia.

Tornando alla prima giornata in pista, in Qatar, un applauso speciale lo merita l’Aprilia: il più veloce è stato Raul Fernandez, con l’Aprilia del team RNF, mentre Vinales (dopo essersi visto cancellare il record della pista) si è piazzato terzo ma può vantare un passo gara da possibile vincitore. In mezzo alle due Aprilia, la prima Ducati che è quella del team Gresini con in sella Di Giannantonio.

Diggia che in cuor suo punta a sbarcare nel team di Valentino, il Vr46, al posto di Marini che con l’inizio della prossima settimana dovrebbe fermare il contratto con la Honda Hrc per le prossime due stagione.

Al mattino, per la cronaca, il miglior tempo era stato di Martin. Dato questo più significativo sul piano morale che nel computo dei tempi poi registrati nella seconda sessione.

Il Gp del Qatar, dunque, come una sfida che girerà tutta sulla tensione nervosa, il che potrebbe andare incontro a quanto sostienere Bagnaia ovvero che "il Mondiale sarà assegnato a Valencia" e quindi all’ultimo capitolo dell’infinita stagione 2023.

Il programma. Oggi (ore 13.40 e 14.05) le qualifiche della MotoGp; Sprint Race alle ore 18. Domani, le gare: ore 15, Moto3; ore 16.15, Moto2; ore 18, MotoGp. Diretta SkyMotoGp e streaming Now.