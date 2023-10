Colazione con Bagnaia. Sprint in Thailandia alle 10. Ma Martin torna a ruggire

Mattinata con la MotoGp, oggi e domani. Si comincia (stamani, ore 10 in Italia) con l’appuntamento della Sprint Race. Mentre domani (ma alle ore 9) ecco la gara della MotoGp, preceduta dalla Moto3 (ore 6) e dalla Moto2 (7.15).

Questo il programma del Gp della Thailandia _ tutto in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now _ che dirà molto sul testa a testa Bagnaia-Martin nella corsa al Mondiale. Il vantaggio di Pecco è di 27 punti, le gare da correre, compreso appunto questo weekend, sono quattro. Tutto può succedere, anche se la sensazione forte e chiara è che il titolo 2023 si assegnerà allo sprint, nell’ultima tappa della stagione, a Valencia, a fine novembre.

Ieri intanto, Martin ha ripreso a fare la voce grossa, mettendo la firma sul miglior tempo (con caduta) di giornata con la sua Ducati Pramac, con l’ambizione di mettere subito pressione a Bagnaia (settimo tempo) e ricominciare a rosicchiargli punti in classifica, magari già grazie alla Sprint di questa mattina. Jorge e Pecco, comunque, dovranno stare molto attenti alle buonissime sensazioni che Aprilia ha sulla pista thailandese. Viñales ha chiuso secondo, con una prestazione da pole, Aleix Espargaro, subito dietro, terzo e con un passo gara che promette una prestazione da podio sia in Sprint, sia in gara. Traduzione: Aprilia potrebbe essere, almeno in questo Gp, arbitro imparziale della lotta fra Bagnaia e Martin.

"A causa della bandiera gialla di Martin _ spiega Pecco _ non ho potuto chiudere il mio secondo tentativo di time attack, ma sono comunque soddisfatto. Mi sento molto meglio in frenata e finalmente posso spingere forte, perciò, sono fiducioso di poter fare bene anche nel resto del weekend".