MotoGp, Di Giannantonio fa contento Cesare Cremonini: “Il podio un sogno”

Bologna, 23 giugno 2025 – La delusione di Pecco Bagnaia ha fatto da contraltare al podio di Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46 Pertamina griffata di una colorazione particolare. Il team di Valentino Rossi si è preso la soddisfazione di un terzo posto al Mugello, il massimo risultato possibile grazie a Diggia, con un sorpasso mozzafiato proprio su Pecco Bagnaia e con la moto spinta dai colori speciali di Alaska Baby, l’ultimo album di Cesare Cremonini. Il cantautore bolognese, come noto, è grande amico di Vale Rossi e pochi giorni dopo il duplice concerto nel suo Dall’Ara è sbarcato al Mugello, per tifare VR46 con i colori dell’aurora boreale che hanno ispirato il disco. Spegni le luci della città, ma non quelle del Mugello, che hanno visto Di Giannantonio prendersi un importantissimo terzo posto dietro i fratelli Marquez. E’ la nuova gioia di Rossi, oggi capo di una struttura che sta portando grandi risultati in top class. E con Cesare la festa è ancora più bella.

Cremonini: “Emozioni uniche"

Una duplice grande soddisfazione per Cesare Cremonini che è anche grande tifoso del Bologna: la moto con i suoi colori e il podio di Diggia al Mugello, che è praticamente la seconda casa di Valentino Rossi. Lui e Vale hanno seguito tutta la gara dal muretto a bordo pista, anche soffrendo, fino all’esplosione di gioia finale per il podio conquistato dal numero 49 con un grande sorpasso su Pecco Bagnaia al penultimo giro. L’emozione di Cremonini affidata a Instagram: “Grande Fabio Di Giannantonio che ha conquistato un bellissimo podio al Mugello!! – ha scritto Cesare – Grazie a Valentino Rossi, a Uccio Salucci e a tutta la squadra VR46 per le emozioni uniche di questo weekend tanto atteso. La moto “Alaska Baby” dal palco dello stadio Renato Dall’Ara al podio del gran premio del Mugello!! È stato un sogno!”. Grandissima soddisfazione anche per Di Giannantonio, che ha vissuto un pomeriggio speciale esattamente come quello della prima vittoria in Moto gp in Qatar: “E’ un sogno, vincere è un’altra cosa ma il podio al Mugello con Vale nel box e nel suo team è qualcosa di speciale. Credo che l’emozione sia sullo stesso piano della vittoria in Qatar”, il commento di Diggia. Poi, la natura del sorpasso. Di Giannantonio, partito con calma per non stressare le gomme, ha iniziato a recuperare nel finale, raggiungendo Bagnaia al penultimo giro e con un sorpasso da manuale alla Casanova-Savelli. Non solo, con una tornata in più avrebbe sorpassato anche Alex Marquez: “Stavo recuperando tre decimi al giro a Pecco e mi sono accorto che non era preciso, ma in staccata rimane fortissimo e io ero al limite. Ho dovuto trovare un punto della pista dove sorpassarlo. Credo sia stato un sorpasso da paura, bello. Prossimo step? Migliorare assolutamente in qualifica perché con la gomma nuova non riesco a girare stretto come gli altri”. Ora tutti ad Assen, dove qualcuno proverà a battere Marc Marquez ma appare dura. Intanto, Cremonini, Rossi e Diggia sul podio del Mugello celebrano l’aurora di Alaska Baby. Moto e musica. Leggi anche - Marquez il Mugello: "Ringrazio Tardozzi, chi fischia non è tifoso"