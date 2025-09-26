Domattina alle 8 la Sprint Race in Giappone. Bagnaia incorona Marc Marquez: "Ma io ho buttato la stagione»

Sensazioni, emozioni e destini assolutamente opposti quelli dei… compagni di banco del team Ducati. Da una parte ci sono i sorrisi e la voglia di arrivare in fretta a domenica di Marquez, quando dopo la bandiera a scacchi del Gp del Giappone, potrebbe alzare al cielo la coppa del Mondiale 2025. Il suo nono mondiale in carriera. Dall’altra ecco il volto scuro e le parole segnate dalla delusione di Bagnaia che ha vissuto (e sta vivendo) questo campionato come un incubo senza fine.

"Ho la consapevolezza _ ammette Pecco _ di aver buttato via una stagione. Di aver lasciato per strada questa annata. Detto questo, posso solo aggiungere che ormai ci posso fare poco. Ok, le sensazioni che mi ha dato la Ducati nel test fatto a Misano sono state positive, ma il mio 2025 rimane… questo".

L’autocritica di Bagnaia mette comunque al centro il concetto di come il pilota non abbia mai trovato il minimo feeling con la Desmo 2025 e che i suoi problemi siano andati in parallelo con l’estremo opposto, ovvero, la perfetta intesa tra la nuova Ducati e Marquez. "Di sicuro _ sono ancora parole di Pecco _, Marc è l’unico ad aver fatto concretamente la differenza in questo Mondiale. E se l’ha fatta è perché lui ha ottenuto subito il 100 per cento da questa Desmo".

L’appuntamento per provare almeno a dare una sterzata a una contrapposizione tanto netta è per il 2026, ma prima di guardare all’anno che verrà è giusto tenere accesi i riflettori su questo weekend che di fatto è il primo match point che Marquez vuole e deve sfruttare per tornare ad essere campione del Mondo. Per ribadire i calcoli essenziali sulle combinazioni che potranno incoronare Marc, è bene ricordare che Marquez potrà vincere il titolo ‘solo’ domenica e non domani, al termine della Sprint.

Il piazzamento e i punti del fratello Alex, al secondo posto e quindi unico inseguitore di Marc, saranno in ogni caso ininfluenti se Marquez dovesse compiere la doppietta vincendo Sprint e gara.

Il programma (ora italiana). Questa mattina (8) prequalifiche MotoGp; nella notte fra oggi e domani (3.45) le qualifiche della MotoGp; domani mattina (8) la Sprint Race; nella notte fra sabato e domenica le gare di Moto3 (4) e di Moto2 (5.15); domenica mattina (7) la gara della MotoGp. Tutto in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.