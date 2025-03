MotoGp, Gran premio Argentina 2025: programma e orari tv

Bologna, 11 marzo 2025 – Marc Marquez ha mandato un chiaro segnale di superiorità in Thailandia. Il numero 93, ironia della sorte e coincidenza incredibile, è tornato leader del mondiale 93 gran premi dopo l'ultima volta. Un segno del destino? Può essere, infatti è lui oggi il favorito al titolo mondiale dopo aver dominato a Buriram in cui ha scherzato e giocato con gli avversari. Pecco Bagnaia , che ha avuto qualche piccolo problema fin dai test, ha dovuto inseguire per tutto il weekend e ha dovuto limitare i danni con due terzi posti dietro i fratelli Marquez. In ogni caso, è stata ancora confermata la superiorità Ducati nonostante una moto priva di determinati aggiornamenti, motore e aerodinamica, che arriveranno solo da Jerez in avanti. Il duello mondiale ripartirà dunque da Termas de Rio Hondo, circuito molto favorevole a Marquez ma meno a Ducati, che ha vinto nel 2023 con Marco Bezzecchi e mai con il team ufficiale. Tra l'altro, come segnala il sito ufficiale Moto gp, Marquez non corre in Argentina dal 2019 quando vinse con 9 secondi su Valentino Rossi . Nell'attuale griglia il pilota spagnolo è il più vincente in Argentina con 3 successi e con il record della pista stabilito nel lontano 2014 in 1'37”683. Insomma, è il grande preferito. Per quanto riguarda le altre case, Aprilia sarà ancora privata di Jorge Martin ma ha dimostrato di essere competitiva sia con il team ufficiale che con quello satellite, poi KTM che vuole provare a concretizzare il talento di Pedro Acosta e infine le giapponesi pronte a risalire ulteriormente grazie alle concessioni. Ducati, però, resta la migliore nonostante due moto in meno rispetto all'anno scorso e si candida a essere grande protagonista. Riparte la sfida tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez.

Circuito

Il circuito Termas de Río Hondo Circuit si trova a 6 km dall'omonima città nella provincia di Santiago del Estero. E' stato costruito in un'area di 150 ettari e inaugurato ufficialmente l'11 maggio 2008, durante la visita del campionato Touring Car Racing. Nel 2012 è iniziato il rinnovamento e l'ampliamento della struttura, allo scopo di trasformarla nel circuito più moderno, sicuro ed emozionante di tutta l'America Latina. Caratterizzato da due lunghi rettilinei, quello dei box e quello che inizia in uscita da curva tre, il tracciato argentino è medio veloce, con curva da raccordare con estrema fluidità e scorrevolezza, con massima attenzione al tornantino di curva 13, dove si frena con moto già inclinata e ultima possibilità di sorpasso prima del traguardo.

Michelin lascia il 2026

Nella settimana c'è stata anche la clamorosa notizia del passaggio di consegne, a partire dal 2027, tra Michelin e Pirelli . Sarà l'azienda italiana a fornire tutte le categorie al termine del prossimo biennio, diventando di fatto la maggior forza in termini di pneumatici nel motorsport data la fornitura anche nel mondiale Formula 1. Michelin avrebbe voluto continuare al termine del contratto, quando partiranno anche i nuovi regolamenti, ma con il tavolo di restare solo di Moto gp e Moto E, mentre Dorna ha voluto un fornitore unico per tutte le categorie: “Da mesi stavamo parlando con Dorna, ma loro hanno deciso di avere un unico fornitore per MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE, ma anche le categorie addestrative come la Rookies Cup e le Talent Cup – le parole del responsabile Michelin Piero Taramasso – Per Dorna un solo fornitore era meglio che due ea noi non interessava avere altro al di fuori di Moto gp e Moto E. Sviluppi futuri delle carcasse? Continueremo a portare avanti i piani, poi valuteremo cosa fare nel futuro in base ai risultati tecnici delle nuove soluzioni che stiamo studiando”. Per Pirelli, invece, un grande colpo entrare in Moto gp dato che già è fornitore Superbike, Formula 1, Formula 2 e Formula 3.

Il calendario e gli orari tv

Per quanto riguarda il programma televisivo, il gp di Argentina fornirà agli appassionati orari pomeridiani e serali. Il venerdì si parte con le prime libere Moto gp alle 14.45, poi le Practice alle 19. Al sabato, qualifiche a partire dalle 14.50 e Sprint Race alle 19 del pomeriggio, mentre domenica gare a partire dalle 16 con la Moto 3, 17.15 con la Moto 2 e 19 con la Moto gp. Tutto in diretta sui canali Sky Sport, 201 e 208, in streaming su Sky Go e Now Tv. Per quanto riguarda la tv in chiaro, Tv 8 trasmetterà in diretta qualifiche e Sprint Race del sabato e alla domenica la differita delle gare con questi orari: Moto 3 alle 18:35, Moto 2 alle 19:50, Moto GP alle 21:35. Telecronache come sempre affidate a Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 3 e Moto 2 ea Guido Meda e Mauro Sanchini per la Moto gp. Di seguito il programma completo della fine settimana. Venerdì 14 marzo Ore 13.00 Prove libere Moto 3 1 Ore 13.50 Prove libere Moto 2 1 Ore 14.45 Prove libere Moto gp 1 Ore 17.15 Prove libere Moto 3 Ore 18.05 Prove libere Moto 2 Ore 19.00 Prove libere Moto gp Sabato 15 marzo Ore 12.40 Prove libere Moto 2 2 Ore 13.25 Prove libere Moto 2 2 Ore 14.10 Moto gp Prove Libere 2 Ore 14.50 Moto gp Q1 Ore 15.15 Moto gp Q2 Ore 16.50 Moto 3 Q1 Ore 17.15 Moto 3 Q2 Ore 17.45 Moto 2 Q1 Ore 18.10 Moto 2 Q2 Ore 19.00 Moto gp Sprint Race Domenica 16 marzo Ore 14.40 Riscaldamento Moto GP Ore 16.00 Gara Moto 3 Ore 17.15 Gara Moto 2 Ore 19.00 Gara Moto gp