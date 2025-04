Gp di Spagna: Trionfo di Alex Marquez, Quartararo secondo, Bagnaia terzo

Il primo giro aveva iniziato a raccontare una storia bellissima. Marquez e Bagnaia che – indemoniati – si passavano, ripassavano, ed erano arrivati addirittura a uno spalla a spalla, un contatto fisico, a 300 all’ora. Tutto bello e tutto vero, ma evaporato una manciata di giri dopo.

Prima quando Marquez è andato troppo lungo alla curva numero 8, è finito a terra e di fatto ha detto addio a una domenica da numero uno. Poi, quando Bagnaia dalla posizione di leader ‘in pectore’ ha finito per farsi risucchiare e rimanere alle spalle di Alex Marquez e di Fabio Quartararo.

Così il Gp di Spagna ha acceso la luce su altre due storie (comunque bellissime) come la prima vittoria in assoluto in MotoGp di Alex Marquez, e conseguente maxi-festa nel team Gresini. E poi sul secondo posto di Quartararo che dopo aver riportato la Yamaha in pole position, a Jerez ha conquistato un podio straordinario. Straordinario e sicuramente indicativo sul fatto che la casa giapponese sia davvero vicina a rimettersi in quota accanto allo strapotere Ducati.

Applausi ad Alex e a Quartararo, dunque, mentre Bagnaia ha chiuso al terzo posto ma questo non lo aiuta a ritrovare il sorriso. Con Marquez caduto e impegnato in una rimonta impossibile, tutti, compreso Pecco stesso, ci saremmo aspettati un Bagnaia più cattivo e magari… vincente. "Certe gare non mi piacciono – sono parole del pilota Ducati –. Sono rimasto… bloccato, ho perso sempre tempo ogni volta che ho tentato o avevo intenzione di attaccare chi mi stava davanti". Il discorso rischia così di essere questo: Bagnaia non ha ancora trovato il feeling giusto con la Desmosedici 2025 e dopo cinque Gp, la sensazione è che Pecco sia (al momento) uno step indietro rispetto ai fratelli Marquez e che possa subire la ripartenza di piloti come Quartararo e Vinales (Ktm satellite) che a Jerez hanno avuto un passo molto simile a quello di super Alex Marquez.

"Voglio fare i complimenti – dice ancora Bagnaia – a Quartararo che sta riportando in alto la Yamaha da una situazione per niente facile. Bravo Fabio e bravo Alex che negli ultimi giri ha allungato da campione".

Capitolo Marc Marquez. La grinta con cui aveva acceso il Gp di casa sua sembrava la scintilla per vederlo sul podio. Anzi, diciamolo pure, Marc aveva le carte più che in regola per vincere, ma ha voluto strafare e a ha pagato a caro prezzo quella staccata al limite che forse ha affrontato con troppa foga, compromettendo tutta la sua gara.

Poi, è vero, lo spagnolo ha fatto qualcosa di incredibile risalendo posizioni (e finendo a punti) con una moto distrutta sul fianco sinistro. "Peccato _ il suo commento _ anche se non posso non essere contento della vittoria di Alex che da questo fine settimana è un pilota che ha vinto anche in MotoGp".

"Ormai è chiaro – sorride Marc – che Alex farà di tutto per andare a prendersi il titolo. Ci saranno tante battaglie".

Chiusura per Morbidelli. Il pilota del team di Valentino Rossi è rimasto coinvolto in una caduta che lo ha costretto a ricorrere a una visita nella clinica medica. Problemi (ma nessuna frattura)alla zona cervicale. Oggi Franco non parteciperà ai test ufficiali della MotoGp.

In pista a Jerez tutti i team con soluzioni tecniche da adottare nel corso del 2025 con prospettiva 2026.