Gp Thailandia 2025, storica doppietta dei fratelli Marquez: Marc vince, Alex è secondo. Bagnaia sul podio

Roma, 2 marzo 2025 - Marc ed Alex Marquez danno spettacolo nel Gp di Buriram 2025, in Thailandia, primo appuntamento del motomondiale 2025. Dopo aver fatto sua la gara sprint del sabato l'otto volte campione del mondo si impone anche in Thailandia davanti al fratello Alex per la 63esima vittoria in carriera. Nessun problema per il pilota ufficiale Ducati che, partito dalla pole ha dominato tutto il Gran Premio, anche quando ha vistosamente rallentato ed Alex lo ha passato. Ma a tre giri dalla fine ha infilato la Ducati del Team Gresini di Alex ripendendo la testa e salutando la compagnia. Terzo con una certa difficoltà, Pecco Bagnaia superato dopo pochi giri da Alex Marquez ma su un podio tanto difficile quanto positivo per il torinese. Chiudono Morbidelli, Ogura e Bezzecchi. Vittoria numero 63 in carriera per Marc Marquez, podio n. 112 in carriera.

Marc Marquez

"Sono ancora più felice di ieri, è un sogno cominciare così il Mondiale. E poi ancora sul podio insieme a mio fratello, è incredibile..." Poche parole e tanta emozione per Marc Marquez. E' la prima volta nella MotoGp, inoltre, che due fratelli mettono a segno una doppietta.

Alex Marquez

"Ad un certo punto ho pensato di poter vincere anche se vedevo che Marc per tutti i giri che si avvicinava tanto. Io cercavo di non sfruttare troppo il posteriore, ma quando spingi così tanto non riesci a risparmiare la gomma e quindi il secondo posto era l'obbiettivo massimo oggi. Tenere Pecco dietro non è stato facile, è un campione del mondo, un pilota velocissimo, per cui ho dato il 100% fino alla fine e sono estremamente felice di salire anche oggi sul podio". Sono le parole di Alex Marquez dopo il secondo posto.

Bagnaia

"L'obiettivo oggi era provare ad arrivare secondo. Ho dato tutto, ma non sono riuscito ad avvicinarmi a sufficienza ad Alex Marquez per provare un sorpasso. Marc, invece, ha giocato con noi per tutta la gara". Lo ha dichiarato Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).