Gp d’Unghiera, è il debutto della pista del Balaton Park. Marc ricorda le su stagioni al buio e spinge Bagnaia. Marquez ’motivatore’ di Pecco: "Fai come me»

Signore e signori, benvenuti al Balaton Park, ovvero la pista numero 75 (nella storia) chiamata a ospitare il circo del Motomondiale. E’ il weekend del Gp di Ungheria, quello dove Marquez punta a mettere in fila la settima vittoria di fila del suo 2025 (al momento il record di Marc rimane la striscia di 10 successi uno via l’altro, firmata nel 2014). Ma quello che inizia oggi è e deve essere anche il weekend della ripartenza di Bagnaia, dopo il fondo toccato la settimana scorsa Brno. Ed è proprio Marquez a dare una pacca sulla spalla a Pecco quasi a voler riaccendere il compagno di team, in Ducati. "Bagnaia deve ritrovare se stesso, come me, lo scorso anno. Non so cosa provi perché non sono mai stato battuto dal compagno di box, ma Pecco è forte e deve tornare protagonista".

Tornando al Gp dell’Unghiera, la pista del Balaton Park è nuovissima è stata battezzata solo del Mondiale Superbike. L’ultima volta che il Motomondiale era andato in scena in questo paese, fu nel 1992, ma si corse sulla pista utilizzata dalla F1, l’Hungaroring. Gara comunque segnata da un risultato storico: fu l’ultima vittoria di Lawson, e n sella all’italianissima Cagiva.

Il programma. Oggi (ore 10.40) libere MotoGp; prequalifiche (ore 15). Tutto in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.