Moto Gp Qatar, Morbidelli il più veloce al venerdì. Marquez e Bagnaia vicini

Losail, 11 aprile 2025 - Ancora nel segno di Ducati. Il gp del Qatar si è aperto con cinque moto di Borgo Panigale ai primi cinque posti nel venerdì di Losail, con miglior tempo di giornata per Franco Morbidelli di VR 46, che ha preceduto i duellanti per il mondiale Pecco Bagnaia e Marc Marquez. I due ducatisti ufficiali si sono subito trovati bene con la pista e sembrano i migliori sul passo gara, ma per la pole position ci sarà da lottare con le altre, compresi Di Giannantonio e Alex Marquez. Martin al rientro si è ben comportato pur con tempi lontani dai migliori.

Come è andato il venerdì

Primo turno del venerdì ancora nel segno di Marc Marquez, che ha discapito della pretattica fatta ieri in conferenza si è preso il miglior tempo. Nettamente al comando il numero 93 in 1’52”288 con una coppia di gomme medie e un passo costante attorno al 52 e mezzo, con 513 millesimi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio e 583 su un positivo Pecco Bagnaia. L’ex campione del mondo, al netto del mezzo secondo di ritardo, ha approcciato il weekend con buone sensazioni e ha preceduto il leader del mondiale Alex Marquez, che è rimasto distanziato di 657 millesimi. A seguire l’unica non Ducati, cioè la KTM di Maverick Vinales, che però ha montato gomme nuove nel finale con il quinto tempo a 874 millesimi. Dietro ancora Ducati con Morbidelli sesto a 9 decimi appaiato a Aldeguer settimo. A completare la top ten Mir a 935 millesimi, Bezzecchi a 937 e Acosta a 1”009. Primo contatto con l’Aprilia per Jorge Martin, fresco di rientro dopo l’infortunio. Il campione in carica, che punta a finire il gp, si è subito calato nella realtà pur non potendo avere una prestazione da primi posti. Il numero uno ha chiuso ventesimo a 1”8, dimostrando di poter reggere fisicamente il ritorno in pista dopo due mesi di stop.

Nelle pre qualifiche, il ritmo di Marc Marquez, sempre con coppia di medie, è sceso sotto l’1’52”, dimostrando ottimo feeling sul tracciato di Losail, così come il fratello Alex, e anche Pecco Bagnaia si è dimostrato molto veloce. Per quanto riguarda il time attack finale per i primi dieci tempi è stata sempre Ducati a comandare. Franco Morbidelli ha firmato il miglior tempo in 1’50”830 con 145 millesimi su Bagnaia e 167 su Marc Marquez (entrambi non hanno fatto il secondo giro veloce per fare ancora una prova di Sprint Race), poi Alex Marquez quinto a 406 millesimi a completare la cinquina di Borgo Panigale. Si sono poi qualificati direttamente alla Q2 Quartararo sesto a 4 decimi, Acosta settimo a cinque decimi, Vinales ottavo a 6 decimi, Aldeguer nono a 7 decimi e Zarco, con l’ultimo giro, decimo a 806 millesimi. Fuori di 30 millesimi Alex Rins. In difficoltà Aprilia. Bezzecchi ha chiuso solo diciannovesimo a 1”3 appena davanti a Jorge Martin ventesimo a 1”5.

Classifica pre-qualifiche

1 Morbidelli 1’50”830 2 Bagnaia +0.145 3 M. Marquez +0.167 4 Di Giannantonio +0.299 5 A. Marquez +0.406 6 Quartararo +0.463 7 Acosta +0.561 8 Vinales +0.625 9 Aldeguer +0.785 10 Zarco +0.806 11 Rins +0.836 12 Marini +0.945 13 Mir +0.954 14 Binder +1.003 15 Ogura +1.118 16 Bastianini +1.175 17 Miller +1.194 18 R. Fernandez +1.304 19 Bezzecchi +1.350 20 Martin +1.568 21 A. Fernandez +1.585 22 Chantra +2.180