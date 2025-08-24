Grande Italia dietro Marc. Diggia e Morbido, che Sprint. Marini quarto: sorriso Vale

Ok, facciamo finta che Marquez non ci sia. Che Re Marc continui a cavalcare tranquillamente e da solo verso il suo Mondiale in Ducati (ieri si è preso pole e Sprint nel sabato del Gp d’Ungheria) e diamo un’occhiata alle altre belle storie raccontate dalla strana, complicata ma divertente pista del Balaton Park. Marquez a parte, è stata la scuola italiana a regalare emozioni sia nelle qualifiche, sia nella minigara del pomeriggio. Nella Sprint sono saliti sul podio (rispettivamente secondo e terzo) i ragazzi di Valentino, Di Giannantonio e Morbidelli. Una boccata di ossigeno per il Vr46 con il Morbido tornato finalmente nelle zone pregiate della classifica, e che ha praticamente rinnovato con il team di Rossi. "Sono molto felice – ammette –. Questo risultato ci voleva. Fa bene a me e al team, vedere tanto giallo sul podio". E fa benissimo il quarto posto conquistato da Luca Marini. Il fratellino di Rossi ha portato la sua Honda lassù dove vederla sembrava ormai solo un’illusione ottica. Bravo Luca, soprattutto a tenersi dietro Aldeguer e Bezzecchi (settimo) che, non per colpa sua, ha visto vanificare quella partenza dalla seconda casella che però potrà rivelarsi preziosa oggi in gara. Bez ha perso posizioni per evitare di rimanere travolto da Quartararo che al via ha combinato un disastro, colpendo Bastianini. Che a sua volta, mezzo giro più tardi, ha fatto fuori Zarco. Oggi un long lap di penalità per il francese, due per il ‘Bestia’ perché recidivo. E Bagnaia? È nel baratro. Il suo feeling con la Ducati 2025 scivola sempre più lontano. Il sabato di Pecco è stato un disastro nelle qualifiche (Q1 fallito e tempo numero 15 in griglia) e nella Sprint (posizione 13). Resta da capire, adesso, come Ducati andrà a gestire una situazione che sta diventando paradossale. La stagione di Bagnaia è praticamente finita, campanello d’allarme per il futuro.

Il programma. Oggi (9.40) warm up MotoGp. Le gare: Moto3 (11); Moto2 (12.15); MotoGp (14). Tutto in diretta su SkyMotoGp e streaming su Now.