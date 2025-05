Grave incidente per Luca Marini a Suzuka: stagione finita per il pilota Honda

Stagione finita per Luca Marini. Il fratellino di Valentino Rossi è infatti rimasto vittima di un gravissimo incidente sul circuito di Suzuka in Giappone dove stava partecipando ai test – era uno dei tre piloti ufficiali della Honda – in vista della "8 ore di Suzuka" che si terrà il primo agosto. Apprensione a Pesaro dove la notizia è giunta ieri mattina quando la madre Stefania Palma ha immediatamente chiamato il figlio all’ospedale. Nella tarda serata di ieri la mamma di Luca e Valentino si stava coordinando con il team Honda Hrc per raggiungere il figlio in Giappone.

Nel terribile volo Luca Marini ha riportato una lussazione dell’anca sinistra, fratture dello sterno e alla clavicola sinistra, danni ai legamenti del ginocchio sinistro e uno pneumotorace destro. "Ha subito anche una lussazione del femore che è stato riportato con una manovra in sede direttamente in pista – dice il padre Massimo –. In questo momento non può viaggiare e credo che verrà portato appena possibile in un centro specializzato di Tokyo. Ma prima di una settimana credo che sarà impossibile farlo rientrare in Italia".

Massimo Marini che è un medico psicologo si è lamentato per i tempi della Honda nel dare comunicazione dell’incidente "fatto questo che ha dato luogo anche ad illazioni del tutto infondate come il fatto che Luca fosse stato escluso dalla 8 ore di Suzuka perché i test non erano andati bene".