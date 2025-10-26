Il nuovo Bagnaia ha più Sprint. Pecco vince: "Ora sono felice». Team Gresini, festa Aldeguer

E all’improvviso rispunta Bagnaia. Bella storia quella che racconta il sabato del Gp della Malesia. Bella e in qualche modo inquietante perché fa riemergere tutti i se e tutti i ma che hanno circondato la stagione incubo di Pecco. In sintesi: Bagnaia ha preso pole e Sprint. Proprio come ai vecchi tempi. Nei giorni migliori. E tutto questo grazie (parole sue dopo aver firmato il tempo pole) a una piccola modifica fatta alla sua Desmo. Pecco sorride, si gode il momento, incassa i complimenti del numero uno del team, Dall’Igna ("è stato bravo, molto bravo, fin dalle qualifiche") e si gode anche il ritorno nella terza posizione della classifica mondiale, con il micro vantaggio di un punto su Bezzecchi. Stamani (le ore 8 in Italia, diretta Sky) Bagnaia proverà a completare l’opera in una gara dove la sua Ducati è in grado di fare la differenza. Ducati protagonista in Malesia anche con i piloti del team Gresini con Alex Marquez (bella prestazione) e Fermin Aldeguer (poi penalizzato per la pressione delle gomme irregolare e retrocesso in settima posizione).

Sprint ‘strana’ invece quella di Pedro Acosta che per metà gara sembrava poter prendersi anche il piazzamento alle spalle di Pecco, ma poi ha mollato la presa ed è finito fuori dall’area podio, per risalirci (terzo) grazie alla penalizzazione di Aldeguer. Parola a Bagnaia. "Sono felice. Felice per me, ma anche per tutto il team perché io sto soffrendo per questa situazione, ma anche loro. Stiamo lavorando insieme, stiamo cercando di capire insieme perché tutto in questa stagione sta andando in questa direzione". Detto questo, Bagnaia prima sfodera una bella dose di scaramanzia ("questa volta non faccio come in Giappone, quando ho detto che forse il peggio era passato"), poi rivela: "sto provando qualcosa di nuovo e questo mi ha dato maggiore feeling con la moto".

I sorrisi di Pecco e la festa del team Gresini che con il risultato ieri è aritmeticamente vice campione del Mondo (con Alex Marquez) e che ha visto Aldeguer premiato (nonostante la penalità) come ‘Rookie of the year 2025” (il miglior debuttante in MotoGp). "Che dire _ esclama Nadia Gresini _. È tutto stupendo e bellissimo. E questi trionfi sono tutti per mio marito, per Fausto".

Il programma. Nella notte (ore 5) la gara della Moto3; alle 6.15 la gara della Moto2; alle 8 la gara della MotoGp (repliche alle 11, alle 14 e alle 19). Tutto su SkyMotoGp e in streaming su Now.