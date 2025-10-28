Il pilota svizzero coinvolto nel drammatico incidente in Malesia (Moto3). MotoGp: Martin salta anche il Portogallo. Dettwiler operato: "Condizioni critiche»

MOTOMONDIALE

"Noah Dettwiler (nella foto) è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici nelle ultime ore. Gli interventi sono andati bene. Secondo i medici responsabili, le sue condizioni sono stabili, ma ancora critiche". L’aggiornamento sulle condizioni del pilota svizzero rimasto gravemente ferito nell’incidente con lo spagnolo Rueda, domenica nel giro di riscaldamento del Gp della Malesia, di Moto3, arriva direttamente dal team del pilota, il CIP Green Power.

Dettwiler, 20 anni, rimane così sotto osservazione e nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Kuala Lumpur. Nuovi bollettini medici – anche su richiesta della famiglia del giovane pilota e dello stesso team – saranno diffusi nei prossimi giorni, quando, è l’augurio di tutto il mondo del Motomondiale, Noah potrà essere dichiarato fuori pericolo di vita.

Dettwiler, questa la dinamica dell’incidente, si stava muovendo lentamente sul circuito di Sepang a causa di un problema alla moto ed è stato colpito alla schiena dal campione del mondo spagnolo Rueda.

Intanto – siamo in MotoGp – ieri Aprilia ha ufficializzato che Jorge Martin salterà anche il Gp del Portogallo.

Riccardo Galli