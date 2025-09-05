In pista a barcellona. Alex, Marc e il titolo. La famiglia Marquez e i conti per il titolo

Prove tecniche da campione del Mondo, da oggi a Barcellona. Ok, Marc Marquez assicura e giura che non sta facendo calcoli di questo tipo ("non importadove festeggeremo ma sarà comunque stupendo"), ma in Spagna potrebbe aprirsi davvero la prima finestra con affaccio sul Mondiale 2025, da portare a casa Ducati fra Misano (combinazione complicata) o il Giappone (a fine settembre).

Tutto dipenderà – specie l’eventuale match point a Misano – da quello che il fratello di Marc, Alex, riuscirà a fare fra domani e domenica. In caso di doppio zero punti (Sprint e gara) del Marquez del team Gresini, la Ducati e Marc potrebbero avere una chance preziosa per la conquista del titolo 2025. Il nono di Re Marc. Marquez dovrà lottare a denti stretti per ottenere l’ottava doppietta consecutiva. Bez e Aprilia hanno ottime possibilità di fare bene ma occhio anche alla Ktm di Acosta. E poi Bagnaia che cerca il weekend del rilancio.

Il programma. Oggi libere MotoGp ore 10.40; prequalifiche MotoGp ore 15. Diretta su SKyMotoGp e Now.

Riccardo Galli