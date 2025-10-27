INSEGUIMENTO A MARC. Bez, rimonte show. Ma il venerdì in pista merita il vero focus

GalliRiflessione di fine stagione su Marco Bezzecchi e le (giustissime) ambizioni da Mondiale 2026 di Aprilia.

Bez è un pilota forte, fortissimo. Sì, un vero candidato al ruolo di alternativa allo strapotere di Marquez e della sua Ducati. Bez, però, dovrà prendere il weekend della Malesia come un sorta di lezione su cosa è chiamato a crescere e migliorarsi per mettersi definitivamente al fianco (e, lo ripetiamo, meritatamente) di Re Marc.

Bez e Aprilia devono iniziare a fare bene da subito. Dalle libere, dalle pre-qualifiche e ovviamente dalle qualifiche, dove – ed è accaduto un sacco di volte in questo 2025 – si è finiti per registrare posizioni in netto ritardo. Lontane da tutto, da tutti. Posizioni che poi Bezzecchi è stato bravo (diciamo pure eroico) a rimediare con rimonte da applausi.

Ok, bene per lo spettacolo, per le sensazioni forti, ma alla fine questo ’obbligo di rincorsa’ pesa, ha pesato e peserebbe come un masso sul computo dei risultati (e dei punti) che Marco può chiudersi nel box. Rincorrere, insomma, crea fatica doppia e sopratutto non convive con l’automatismo di riuscire a ottenere il massimo. E per vincere un Mondiale, o almeno dare fastidio a Marquez, il massimo lo devi metter in conto il più volte possibile.

Il risultato finale della Malesia dice che Bezzecchi una volta mancato l’appuntamento con le cose migliori nelle prove, non è riuscito a fare la maxi-rimonta e si è perso in una posizione che non premia lui e Aprilia.

Dunque, Bez è su questo che dovrà studiare e lavorare in inverno. Perchè il Gp inizia con i tempi del venerdì e rincorrere non è mai una valore aggiunto. Anzi, ti porta via qualcosa.