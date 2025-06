Jorge Martin: dubbi sul futuro con Aprilia e ritorno in pista

L’estate dei dubbi di Jorge Martin (Inst. @aprilia) continua. Dubbi che il pilota spagnolo vede riassumersi in due domande secche ma pesantissime. Uno: quando Jorge riuscirà a risalire sulla sua Aprilia e correre un Gp? Due: come andrà a finire lo strappo (voluto proprio da lui) che vorrebbe Martin non più pilota Aprilia a fine 2025 anziché, come da contratto, nel 2026?

Il campione del Mondo ha provato a rispondere ai due quesiti nella domenica di All Stars Aprilia, la due giorni di festa vissuta dalla casa di Noale a Misano. "Come mi sento? Sinceramente non so ancora quando potrò tornare a correre – spiega –. Farò un test prima dell’estate e vedremo, ma in gara voglio tornare solo quando sarò al 100 per cento". Dunque, il test pre-estate potrebbe essere propedutico a inserirsi nella lista del Gp d’Italia al Mugello (22 giugno) o magari per la gara successiva (il 29) in Olanda.

E siamo al futuro: come andrà a finire la telenovela contratto? Martin ha preso ancora tempo ("metteremo insieme un po’ di cose e poi vedremo"), quasi a voler ribadire che la clausola sul contratto, per anticipare di un anno la scadenza, è ’viva’ e potrà utilizzarla. Massimo Rivola, numero uno di Aprilia, però non sembra prevedere una soluzione in nero della cosa: "Resto ottimista", dice.

Tutto questo mentre nel corso del Trofeo Guzzi, Rivola è stato protagonista di una brutta caduta durante la festa All Stars. "Per capire un pilota infortunato, bisogna infortunarsi... – ha provato a sorridere –. E io per fortuna mi sono rotto solo un dito".

Chiusura per la gara dei piloti Aprilia: l’All Stars 2025 è stata vinta da Marco Bezzecchi.