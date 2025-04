Jorge Martin torna in Qatar: è ufficiale. “Finire la gara sarebbe una vittoria”

Roma, 8 aprile 2025 – E’ arrivato il momento del ritorno in pista di Jorge Martin. Il campione del mondo ha annunciato la sua presenza nel gp di Qatar nel prossimo weekend a Losail dopo le due cadute nei mesi invernali che hanno pregiudicato l’intera stagione 2025. A Sepang, nei test, il primo highside, successivamente, in allenamento per rientrare tra Termas e Austin, una successiva caduta e altre fratture. Il responso è stato rottura complessa di radio e scafoide della mano sinistra, più frattura calcaneare: è stato il peggior infortunio della sua carriera. Passata la prima visita di controllo, ora Martin si recherà in Qatar dove giovedì sarà nuovamente controllato dai medici per ottenere il via libera. Serve che la commissione lo dichiari ‘fit’ per correre nel fine settimana.

Martin: “Obiettivo finire la gara”

Non si può pretendere che Martin sia subito competitivo. Praticamente non ha mai guidato la nuova moto, lui che è passato da Ducati ad Aprilia, e in più non ha il 100% della condizione fisica per poter lottare per le vittorie fin da subito. Il rientro sarà graduale a livello di prestazioni e per prima cosa Martin tarerà il suo feeling fisico sulla moto. Dovrà ascoltare il suo corpo per capire quanto dolore ha e quanta forza ha per guidare questi bolidi che richiedono uno grande sforzo a livello di energia. La voglia è tanta, ma Jorge sa bene quali sono ora i suoi limiti: “Ho molta voglia di tornare in pista e ci proverò in Qatar – le sue parole – L’obiettivo è costruire un po’ di fiducia sulla moto e iniziare a girare. Non conosco la mia condizione fisica, sicuramente non sarò al 100% e proveremo a fare del nostro meglio crescendo gradualmente”. Per il centauro di Aprilia sarebbe già una vittoria riuscire a finire la gara domenicale: vorrebbe dire aver avuto una adeguata risposta fisica. “Non sono sicuro di poter finire una gara, ma se ci riusciremo sarà per noi una vittoria. Significherebbe iniziare la ripresa. Faremo un passo per volta per tornare al nostro livello il prima possibile”. Nel frattempo, lo sviluppo è stato portato avanti da Marco Bezzecchi, che sta cercando di migliorare il più possibile la moto per avvicinarla a Ducati. L’ex ducatista è ottavo in classifica a meno 63, ma molto vicino alle prime non Ducati che sono l’Aprilia satellite di Ai Ogura e la Honda LCR di Johann Zarco, appena un punto sopra Bez. Il pilota italiano è convinto di poter fare bene su un circuito che apprezza: “La pista in Qatar è bellissima e mi è sempre piaciuta. Correre di notte crea fascino e cercheremo di apportare i miglioramenti necessari nelle aree individuate nei precedenti gp. Lavoreremo duramente per fare il massimo”. Il programma di Losail prevede la Sprint Race sabato 12 alle ore 19 e la gara lunga domenica 13 sempre alle ore 19. Comanda Alex Marquez con un punto su Marc Marquez e tredici su Pecco Bagnaia. Leggi anche - Moto gp, i segreti di Losail e gli orari tv