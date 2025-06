L’evoluzione della Desmo. Ducati, il dovere di rivedere il vero Francesco

Galli

Quanto sarebbe bello se i Gp durassero cinque, al massimo sei, giri. Sorpassi, controsorpassi, sportallate, contatti al limite. E il gas sempre aperto. In modo quasi irrispettoso.

Andate a rivedere i primi cinque giri del Mugello, come era già accaduto in Thailandia, in Qatar e poi a Jerez. Roba da stroppicciarsi gli occhi, da tenere sotto controllo la pressione.

Tutto bello, coinvolgente, eccitante, proprio come vorremmo fossero tutte le gare del Mondiale che però, una volta segnato il quinto, sesto, giro, si fa sopraffare dalla legge dei Marquez. Che dopo nove tappe del Mondiale rischia di trasformarsi in una formula noia che non fa bene alla MotoGp. A uno sport che dovrebbe vivere di adrenalina allo stato puro.

Detto che Marquez fa comunque e semplicemente quello per cui è stato chiamato da Ducati, il problema è dunque di altra natura. E qui entra in scena il mistero Bagnaia che in questo 2025 mette in fila inizi di gare da numero uno al mondo (i contatti e i sorpassi con i Marquez, all’inizio di ieri, sono stati uno sballo), poi mette su off l’interruttore della sua prestazione e inizia a concedere tempi e spazi agli avversari. A lottare con un davanti della sua Desmo che proprio non riesce a digerire, a perdere quota nelle ambizioni di fare quel qualcosa di bello che non gli viene più come negli anni dei titoli.

Ecco, il prossimo compito della Ducati, oltre a festeggiare il Mondiale che arriverà con Marc Marquez, sarà quello di riaccendere Pecco. Per il presente, certo, ma soprattutto per il futuro. Il suo e quello della spettacolo della MotoGp.