Malesia, alle 9 la Sprint. Ktm e Yamaha a caccia della sorpresa. Bagnaia non si rialza

La notizia, in chiusura del venerdì del Gp della Malesia, è che la prima Ducati (nelle pre-qualifiche) spunta soltanto nella posizione numero sei. Le Desmo è quella di Fabio Di Giannantonio, punto di forza del team di Valentino Rossi. Alle sue spalle il compagno di team, ovvero Morbidelli, mentre la Ducati factory, ovvero la Rossa di Pecco, rimane (ancora una volta) nascosta nel pantano di posizioni lontane anni luce (tempo numero 12) dai protagonisti del weekend.

Dunque, in Malesia (nella notte, ore 4.45 in Italia si sono tenute le qualifiche e la Sprint stamani alle 9) si riparte dal miglior tempo della Ktm di Acosta, i super segnali lanciati dalle Honda di Zarco (secondo) e Mir (quarto) e dai lampi Yamaha di Miller (team Pramac), terzo, e Quartararo (quinto). Male, questa volta, per voler chiudere il riassunto della prima giornata di Sepang, Aprilia, in netto ritardo, con un Bezzecchi bloccato nella posizione numero 15.

Ma torniamo a Bagnaia. Dopo aver girato bene al mattino, nel pomeriggio la situazione è tornata quella di sempre. Dunque, feeling pochissimo, o tendente allo zero, con la Desmo, prestazione, nei tempi e nel passo gara, lontana dai migliori. Eppure…

Marquez non c’è e Pecco dovrebbe (forse) sentirsi meno pressione sulle spalle. Sibillina la risposta. "I problemi sono altri – sottolinea Bagnaia – e li ho con o senza Marc in pista". Insomma, a tre Gp dalla chiusura del Mondiale, la Ducati e Bagnaia sembrano davvero sempre più lontani. "Il risultato migliore che potrei prendere in Malesia? Diciamo entrare nei primi sette, nella top 7".

Il programma. Questa mattina (ora italiana) alle 9 la Sprint Race; nella notte fra oggi e domani (5) la gara della Moto3; domani mattina ore 6.15 la gara della Moto2 e alle ore 8 la gara della MotoGp. Repliche della gara MotoGp alle 11, alle 14 e alle 19. Tutto su SkyMotoGp e in streaming su Now.