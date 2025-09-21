Marc Marquez: “Ho corso gratis per Gresini. Ho rischiato di finire la carriera”

Bologna, 20 settembre 2025 – Bisogna tornare all’ultimo anno di Honda. Risultati deficitari, tante cadute, le critiche per un Marc Marquez che ‘da dopo l’infortunio non è più lui’. Pensiero comunque, all’epoca. Nessuno, però, ha guardato al mezzo, al fatto che Honda non era più competitiva e Ducati era diventata dominante. E nella Moto gp di oggi la competitività della moto conta. Così, Marquez ha deciso di mettersi alla prova, per capire se stesso e a che punto stesse il suo talento. Via da Honda, una scelta difficile dopo tanti anni, come uscire di casa, e la nuova avventura in Gresini, lasciando sul piatto tanti soldi ma con un unico scopo: puntare al team rosso. Il talento è sbocciato di nuovo, nonostante la moto Gresini dell’anno prima, e già a metà stagione Gigi Dall’Igna aveva capito tutto: Marc ne ha ancora.

Marquez: “Ho rischiato di chiudere la carriera”

I grandi campioni fanno così, si rimettono in gioco, in continua discussione, non si fermano e non si siedono sugli allori. Marquez gli allori li aveva smarriti da tempo, ora li ha ritrovati. In Gresini è emerso il suo talento e i dati hanno convinto Dall'Igna, che lo ha preferito a tutti gli altri, campione del mondo Jorge Martin compreso. Scelta azzeccatissima, infatti il mondiale piloti è stato dominato. Bravo anche Marc, dunque, a tentare la scalata in Ducati quasi gratuitamente con il team italiano Gresini: "Se non fossi stato competitivo in Gresini probabilmente la mia carriera sarebbe finita – le parole del numero 93 ai canali ufficiali Moto gp – Lasciare Honda e correre quasi gratis in Gresini mi è servito per dimostrare a me stesso che ero ancora in grado di essere competitivo. E' stata una sfida rischiosa". E fare scelte coraggiose serve anche per non avere rimpianti, in un qualsiasi momento, soprattutto verso la fine della carriera. Provarci serve sempre perché il coraggio spesso viene premiato. Oggi Marquez è, nella sostanza, campione del mondo (manca solo l'aritmetica) e ha ritrovato ciò che cercava: "Se uno non ci prova perde in partenza perché non si può mai sapere come andranno le cose. Quando mi ritirerò non voglio avere rimpianti", la chiosa del pilota di Cervera. E la sottolineatura finale è stata di Gigi Dall'Igna, il primo a credere nuovamente in Marquez. La scelta di correre gratis nel team satellite ha dimostrato a tutti di che pasta è fatto: "Pochissimi campioni fanno quello che ha fatto lui per arrivare alla Ducati", le parole del responsabile reparto corse. Adesso Ducati ha un nuovo campione. Serve solo la certificazione matematica. Prossimo appuntamento in Giappone dal 26 al 28 settembre.