Marc Marquez operato alla spalla: quante gare salta e chi correrà al suo posto

Bologna, 13 ottobre 2025 – Cambio di programma per Marc Marquez dopo l’infortunio di una settimana fa in Indonesia a causa dell'errore di Marco Bezzecchi. La terapia conservativa non stava dando segnali confortanti e così i medici, di concerto con il pilota e con il team Ducati, hanno deciso di passare all’operazione chirurgica per risolvere la stabilizzazione della spalla. In un primo momento, subito dopo i primi esami, era stato deciso per una terapia conservativa per consentire a Marquez di smaltire la frattura del coracoide e la lesione dei legamenti della spalla, ma dopo una settimana il primo controllo non ha dato gli esiti sperati e così è stato deciso di procedere per via chirurgica. Ancora indefiniti i tempi di recupero ma Marquez vuole provare a rientrare prima del finale di stagione.

Marc Marquez all'interno del box Ducati

Marquez: “Tutto ok, ora pensiamo al recupero”

È stata la stessa Ducati ha comunicare nella mattinata il cambio di programma. Basta terapia conservativa, meglio l’operazione per raggiungere la stabilizzazione desiderata: “Dopo un controllo alla spalla destra infortunata, Marc Marquez è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico presso l’ospedale Ruber Internacional di Madrid, in Spagna – si legge nel comunicato -.Lo stesso team medico che lo aveva visitato sette giorni prima ha riscontrato che la frattura del coracoide e il danno ai legamenti non mostravano segni sufficienti di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione”.

Da qui, la necessità di intervenire: “Dato il rischio di instabilità residua, è stato deciso di procedere con la stabilizzazione chirurgica e la riparazione dei legamenti acromioclavicolari. Marc Marquez, che è già a casa, continuerà il suo processo di recupero e i suoi progressi determineranno i tempi del suo ritorno alle competizioni”.

Una settimana di immobilizzazione, dunque, non era servita per stabilizzare l’arto e allora, per evitare rischi, si è deciso di operare e questo potrebbe anche velocizzare i tempi di recupero. Marquez conta almeno di essere al via a Valencia per l’ultima gara della stagione, ma solo i successivi controlli stabiliranno con precisione i tempi di recupero.

Marc Marquez, 32 anni, con la spalla fasciata dopo l’incidente (Ig. @marcmarquez93)

Quante gare salta

Sicuramente salterà Australia e Malesia, che sono in fila uno via l’altra, mentre potrebbe esserci una minima possibilità per Portimao in Portogallo. Intanto, il neo campione del mondo ha voluto mandare un messaggio social per tutti i suoi fan: “Operazione fatta, è andato tutto bene. Grazie per tutti i vostri. Ora modalità recupero e non dimentichiamoci che siamo campioni del mondo”. D’altronde, non c’è fretta e non c’è motivo di rischiare: il mondiale 2025 è già nella sua bacheca e Ducati ha vinto sia il titolo costruttori che quello team. In Australia toccherà dunque a Michele Pirro affiancare Pecco Bagnaia.